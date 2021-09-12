ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ALES ayın kaçında ve hangi gün düzenlenecek? ÖSYM AİS ile ALES sınav giriş belgesi alma

Geçtiğimiz günlerde sınav yerleri belli olan 2021 ALES/2 sınavı için araştırmalar hızlandı. Sınava girecek adayların yanı sıra pek çok kişi ALES sınavı ne zaman yapılacak, Cumartesi mi Pazar mı olacak diye araştırmaya koyuldu. 2021 ALES ayın kaçında ve hangi gün düzenlenecek sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulurken, adaylar sınav giriş belgesi için de ÖSYM AİS ekranını inceliyor. İşte sınava ilişkin merak edilenler.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltması olan ALES sınavı; lisansüstü eğitim görmek isteyen lisans mezunları ile üniversitelerde çalışmak isteyenlerin girdiği bir sınavdır. Yılda iki ya da üç defa gerçekleştirilen sınavın ikincisi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.