Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ALES ayın kaçında ve hangi gün düzenlenecek? ÖSYM AİS ile ALES sınav giriş belgesi alma
Giriş Tarihi: 12.9.2021 10:29 Son Güncelleme: 12.9.2021 10:29

ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ALES ayın kaçında ve hangi gün düzenlenecek? ÖSYM AİS ile ALES sınav giriş belgesi alma

ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ALES ayın kaçında ve hangi gün düzenlenecek? ÖSYM AİS ile ALES sınav giriş belgesi alma

2021 yılında düzenlenecek olan ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Sınava girmeye hazırlanan adaylar, ALES sınavı ne zaman yapılacak diye araştırmaya koyuldu. Akademik kariyer planlayan adayların gündeminde yer alan sınava ilişkin ALES ayın kaçında ve hangi gün düzenlenecek sorusu da araştırılıyor. İşte sınav tarihi ve ÖSYM AİS ile ALES sınav giriş belgesi alma ekranı!

Geçtiğimiz günlerde sınav yerleri belli olan 2021 ALES/2 sınavı için araştırmalar hızlandı. Sınava girecek adayların yanı sıra pek çok kişi ALES sınavı ne zaman yapılacak, Cumartesi mi Pazar mı olacak diye araştırmaya koyuldu. 2021 ALES ayın kaçında ve hangi gün düzenlenecek sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulurken, adaylar sınav giriş belgesi için de ÖSYM AİS ekranını inceliyor. İşte sınava ilişkin merak edilenler.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltması olan ALES sınavı; lisansüstü eğitim görmek isteyen lisans mezunları ile üniversitelerde çalışmak isteyenlerin girdiği bir sınavdır. Yılda iki ya da üç defa gerçekleştirilen sınavın ikincisi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES Sınavı 19 Eylül tarihinde saat 10:15'te düzenlenecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALES-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ALES-2 sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 14 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında ÖSYM AİS ekranından görüntülenebilecek.

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ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ALES ayın kaçında ve hangi gün düzenlenecek? ÖSYM AİS ile ALES sınav giriş belgesi alma
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