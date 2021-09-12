Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Dario Costa SABAH’a konuştu! Uçan halı hikayeleriyle büyüdü...

Dario Costa, o rekortmen bir yarış ve gösteri pilotu…Ülkemize de sık sık gelen Red Bull sporcusu Costa'yı sayısız rekor denemeleriyle tüm dünya tanıyor. İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, son olarak yapımını Kalyon İnşaat'ın üstlendiği Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesici bir rekor denemesi yaptı.

1730 metrelik tünel geçişini yerden yaklaşık 110 cm irtifayla 43,44 saniyede tamamladı. Dünyada havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak "uçakla en uzun tünel uçuşuna" imza attı ve adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa bir kez daha ilki başarmıştı.

Zorluk derecesi bir hayli yüksel etap olan tünel geçişini filmleri aratmayan sahneler eşliğinde büyük bir ustalıkla yapan Darios Costa duygularını SABAH'a anlattı.

SORU: Tünelden geçme fikri nasıl ortaya çıktı? Bu fikir size anlatıldığında neler hissettiniz.? Çılgınlık bu mu dedin. Yoksa bu rüya mı dediniz?

Tüm bu hikaye aslında benim fikrimdi. Dolaysıyla birinden duymadım ve bu çılgınlık demedim. Her şey yaklaşık 30 yıl önce gördüğüm bir karikatürle başladı. 3 yıl önce ise bu projeyi hayata geçirmek için hazır olduğuma karar verdim. O andan sonra da uygun tünel aramaya başladık. Red Bll'un desteği burada benim için çok önemliydi. Ancak bir türlü istediğim alanı da bulamadık. 1 yıl kadar süren arama sonrasında Red Bull Türkiye'den yakın arkadaşım Kutlu Baklacıoğlu ile konuşurken onun da benzer bir projesi olduğunu öğrendim. Böylece projede önemli bir adım attık. Kalyon İnşaat'ın üstlendiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki tüneller konusunda anlaştık ve 1 yıl süren hazırlık sürecini başlattık. Yani benim için bir rüya gerçeğe dönüştü.