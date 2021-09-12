Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Dario Costa SABAH’a konuştu! Uçan halı hikayeleriyle büyüdü...

Dario Costa, o rekortmen bir yarış ve gösteri pilotu…Ülkemize de sık sık gelen Red Bull sporcusu Costa'yı sayısız rekor denemeleriyle tüm dünya tanıyor. İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, son olarak yapımını Kalyon İnşaat'ın üstlendiği Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesici bir rekor denemesi yaptı.
1730 metrelik tünel geçişini yerden yaklaşık 110 cm irtifayla 43,44 saniyede tamamladı. Dünyada havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak "uçakla en uzun tünel uçuşuna" imza attı ve adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.
Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa bir kez daha ilki başarmıştı.
Zorluk derecesi bir hayli yüksel etap olan tünel geçişini filmleri aratmayan sahneler eşliğinde büyük bir ustalıkla yapan Darios Costa duygularını SABAH'a anlattı.
SORU: Tünelden geçme fikri nasıl ortaya çıktı? Bu fikir size anlatıldığında neler hissettiniz.? Çılgınlık bu mu dedin. Yoksa bu rüya mı dediniz?
Tüm bu hikaye aslında benim fikrimdi. Dolaysıyla birinden duymadım ve bu çılgınlık demedim. Her şey yaklaşık 30 yıl önce gördüğüm bir karikatürle başladı. 3 yıl önce ise bu projeyi hayata geçirmek için hazır olduğuma karar verdim. O andan sonra da uygun tünel aramaya başladık. Red Bll'un desteği burada benim için çok önemliydi. Ancak bir türlü istediğim alanı da bulamadık. 1 yıl kadar süren arama sonrasında Red Bull Türkiye'den yakın arkadaşım Kutlu Baklacıoğlu ile konuşurken onun da benzer bir projesi olduğunu öğrendim. Böylece projede önemli bir adım attık. Kalyon İnşaat'ın üstlendiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki tüneller konusunda anlaştık ve 1 yıl süren hazırlık sürecini başlattık. Yani benim için bir rüya gerçeğe dönüştü.
SORU: Dünyada kimsenin denemediği bir geçiş denediniz? Bu geçiş için kaç ay çalıştınız. Kaç test geçişi yaptınız?
Yaklaşık 12 ay süren zorlu bir çalışma tempomuz oldu. Hem kara hem de havada çok çalıştık. Ancak herhangi bir tünelde bir deneme uçuşu gerçekleştirmedik. Red Bull Sporcu Performans Merkezi'nde, Biyonik Yer Teknolojileri'nin desteği ile çok çalıştık.
SORU: İlk tünele girerken 'eyvah keşke denemeseydim dediniz mi'? Yoksa tek düşündüğünüz bu tünelden nasıl çıkarım mı oldu?
Motoru ilk çalıştırdığım andan itibaren bu işi hakkıyla yapmam gerektiğini biliyordum. Kafamda tasarladığım tüm adımları takip ettim. Tünele ilk girdiğim anda yan rüzgar nedeniyle uçak sağa kaydı. İşte o anda her şey benim için yavaşladı. Uçağı yeniden eski konumuna getirmeye odaklandım. Sonra her şey aklımda hızlanmaya başladı. Şöyle bir geriye baktığımda bu proje inanılmaz bir yolculuktu. Çok duygusaldı.
SORU: Tünel çok uzundu. Hiç bitmeyecek hissine kapıldınız mı? Bittiğinde neler hissettiniz?
Hem büyük bir rahatlama hem de büyük ama çok büyük bir mutluluk hissiydi o an…Çok farklı denemeler, uçuşlar yapmıştım ama bu bambaşka bir denemeydi. Benim için bir rüyanın daha gerçeğe dönüşmesiydi.
SORU: Genişliği ortalama 4 metre olan bir tünelden bahsediyoruz. Uçak yere aşağı yukarı 150 cm yukardayken bu geçişi yaptınız. Bu mesafeyi nasıl yönettiniz. Nasıl riskleri vardı?
Daha önce ben de dahil kimse bir tünelin içinde uçmayı denememişti. O sebeple kafamda her şeyin beklenildiği gidip gitmeyeceği konusunda büyük bir soru işareti vardı. Ama tam olarak uçuşa odaklandım. 'Tünel Geçişi'nin en zorlu kısmı tünelin sadece bir çıkışı olmasıydı. Motoru ilk çalıştırdığım andan itibaren bu işi hakkıyla yapmam gerektiğini biliyordum. Kafamda tasarladığım tüm adımları takip ettim. Riskleri düşünmeden bu projeyi hayata geçirdik.
SORU: Defalarca farklı farklı riskte ve tehlikede denemeler yaptınız. Bu proje nasıl bir yolculuktu sizin için?
Tam bir bilinmezlik. Dediğim gibi bu proje daha önce ben dahil kimse tarafından denenmiş ya da yapılmış değildi. Dolayısıyla bu yol açıcı bir proje oldu.
SORU: Bu sadece Dario Costa'nın yaptığı bir uçuş muydu.? Arka planda kaç kişilik bir ekiple bu uçuşu gerçekleştirdiniz?
Bu sadece Dario Costa'nın yaptığı bir uçuş değildi. Bu, 40 kişinin hayata geçirdiği bir projeydi. Bu tür performanslarda ancak çok çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz. Çok çalışmamızın karşılığını da aldık. Benim için bu, gerçekten büyük hayaller kurabileceğinizin ve çaba harcarsanız başarabileceğinizin kanıtıdır. Eğer O 40 kişilik takımımın tam desteği olmasaydı asla başarılı olamazdım.
SORU: Bu uçuş için rüyanın gerçeğe dönüşmesi diyebilir miyiz?
Kesinlikle..Bu rekorun tam da karşılığı bu kelime…
SORU: Türkiye'de son dönemlerde bir çok devasa tünel yapıldı… Tekrar tünel geçişi yapmak ister misiniz? Ya da bizi başka sürprizler bekliyor mu?
Tabii ki isterim. Eminim çok daha güzel farklı bölgelerde tüneller vardır.. Neden olmasın? Ama ben yeni şeyler yapmayı da dört gözle bekliyorum. Yapılacaklar listem hala çok uzun. Hep beraber bekleyip göreceğiz.
SORU: Çok sık Türkiye'ye çeşitli etkinlikler için geliyorsunuz. Türkiye'yi ve İstanbul'u Dario Costa'nın gözüyle ve beğenisiyle anlatır mısınız?
Türkiye'ye gelmeyi ve burada uçuş yapmayı seviyorum. Her geldiğimde de çok sıcakkanlı seyircinin önünde uçuş yaptığım için çok mutlu oluyorum. Harika insanların olduğu bir ülke…Buraya her gelişimde mutlu ayrılıyorum..
SORU: Daha önce Boğaz'da hiç uçuş yapmış mıydınız?
Hayır ilk defa Boğaz'da uçuş gerçekleştirdim. O da tünel geçişi kadar değişik bir heyecandı benim için…Tünel geçişindan sonra bu rekoru böyle büyülü bir ortamda kutlamak istedik.. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un en güzel görüntüsü orası…
SORU: Kariyeriniz boyunca kaç saat havada kaldınız?
Yaklaşık 5000 saat.
SORU: Eğer pilot olmasaydınız ne yapmayı isterdiniz?
Ben hızı seviyorum...Otomobil yarışçısı olmak isterdim.
SORU: Türkiye dendiğinde aklınıza gelen ilk şey nedir?
Daha önce başka şeşler söyleyebilirdim. Ancak bu eşsiz denemeden sonra ilk aklıma gelen artık Tünel Geçişi...
REKORU BOĞAZ ŞOVUYLA KUTLADI
Red Bull sporcusu Dario Costa, kırdığı 'Uçak ile en uzun tünel uçuşu' Dünya Rekoru'nun hemen bir gün sonrasında, rekoruna ev sahipliği yapan İstanbul'u özel bir uçuşla selamladı. Dario Costa İstanbul'un kalbinde gerçekleştirdi bu kutlama uçuşunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden geçiş yaptı. Böylece Red Bull'un dünyada ses getiren Tünel Geçişi projesi, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un en güzel görüntüleriyle taçlandırdı.
BİR PİLOTUN İLHAM VEREN HİKAYESİ
Rekortmen pilot, Dario Costa, bulunduğu yere yeteneği ile gelmediğini söylüyor. 41 yaşındaki İtalyan, rüyalarına giden yolun sıkı çalışmaktan geçtiğine inanıyor ve mütevazı bir başlangıçtan havacılıkta başarının zirvesine uçtuğu düşünülürse, bu eski havuz temizleyicisi iddiasını kanıtlayacak deneyime sahip.
ALAATTİN'İN UÇAN HALISI HİKAYELERİ İLE BÜYÜDÜ
Birleşik Krallık'ın Manchester kentinde İranlı bir anne ile İtalyan bir babanın oğlu olarak 1980 yılında doğan Dario'nun ailesi, doğumundan kısa süre sonra babasının işinden dolayı Libya'ya taşındı. Burada, bir yaşındayken uçmaya hayranlık duymaya başlayan Dario'nun büyükannesinin Alaattin'in uçan halısı hikayeleri ile daha da ateşlenen hayal gücü, bu küçük çocuğu bir gün kendi başına uçmaya kararını vermeye yöneltti.Birkaç yıl sonra, Costa ailesi Roma'ya, oradan da Reggio Emilia ve nihayetinde Bolonya'ya taşındı ve Dario çok geçmeden burada bir havacılık kariyerine başlamanın imkanlarının çok ötesinde maddi kaynaklar gerektireceğini fark etti. Ama, gösterdiği kararlılık ve heves sayesinde bir havacılık lisesine kabul edilen Dario, 16 yaşında ilk solo uçuşunu yaptı.
HANGARDA YATIP KALKIYOR GEÇİNMEK İÇİN YÜZME HAVUZLARINI TEMİZLİYORDU
Becerilerini daha da ilerletmekte kararlı olan, "Aladino" lakaplı bu genç yetenek, bir hangarda yatıp kalkıyor ve geçinmek için yüzme havuzlarını temizlemekten bahçıvanlığa, mektup dağıtıcılığından uçakların yakıt ikmalini ve temizliğini yapmaya kadar her türlü işi yapıyordu. Uçmanın her yönü ile ilgilenen Dario, üniversitede fizik okudu ve bir uçak mühendisliği şirketinde çalıştı. 21 yaşına geldiğinde lisede aerodinamik ve uçuş kulüplerinde pilotluk teorisi dersleri veriyordu.
Dario'nun, Red Bull Hava Yarışı görüntülerini ilk olarak 2003 yılında izlediği andan itibaren içinde doğan hava yarışlarına katılma dürtüsü bir "takıntı" haline geldi. Bu disiplinde ustalık kazanmak için yola çıkan Dario, 2008 yılında İtalya'nın en genç profesyonel hava akrobasisi eğitmeni oldu. Bilgi birikimi ve organizasyonel yeteneği sayesinde, 2011 Dünya Hava Akrobasisi Şampiyonalarının Yarışma Direktörü olan Dario, 2013 yılında taşındığı Avusturya'nın Salzburg kentinde kariyerinde yeni bir kilometre taşına ulaşarak Red Bull Hava Yarışı'na Uçuş Operasyonları Müdürü ve hem Extra 330LX'de hem de Red Bull Tunnel Pass'teki uçağı Zivko Edge 540 ile geliştirme pilotu olarak katıldı. Dario, yıl boyunca sürdürdüğü bu pozisyonda sporun ve pilotlarının başarısına yardımcı olmanın yanı sıra kendi uçuş hedeflerinin de peşinden giderek 2015 yılında üst kategoride ("Sınırsız") İtalyan Hava Akrobasisi Şampiyonluğunu kazandı. Bir yıl sonra, Red Bull Hava Yarışı'nda yarışmak üzere lisans verilen ilk İtalyan olduysa da yarışçılar arasında bir yer için biraz daha sabırlı olması gerekiyordu. Bu arada, 2017'de, Pilatus PC-6'da serbest paraşütle atlayan pilot olarak elit Flying Bulls ekibinin parçası oldu. Nihayetinde Red Bull Hava Yarışı'nda Challenger Sınıfı'ndaki ilk İtalyan pilot olarak 2018 yılında yarışan Dario sadece ikinci yarışında podyumda kendine yer buldu. Bir sonraki sezonda, ilk zaferini kazanarak İtalya adına yeni bir başarıya imza atmış oldu.
GÖREVİMİZ TEHLİKE 7 FİLMİNDE DUPLÖR OLDU
Red Bull Hava Yarışı sona ermişse de Dario, 2022 yılında başlaması planlanan Dünya Şampiyonası Hava Yarışı'nın üst kategorisinde uçacak dünya çapındaki sadece 12 pilottan biri. Dario'nun becerileri havacılıkla sınırlı da değil: Yakında vizyona girecek olan Görevimiz Tehlike 7 filminde de dublör sürücü ve dublör olarak rol alıyor.