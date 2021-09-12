Haber hattı

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Giriş Tarihi: 12.9.2021

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Filenin Efeleri'nin rakibi Sırbistan
2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nu 3'üncü sırada bitirerek, son 16 turuna kalan Filenin Efeleri, bugün 21.30'da A Grubu ikincisi Sırbistan ile karşılaşacak. Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. İlk tura 3'te 3 ile başlayan A Milli Voleybol Takımımız, son iki maçında Hollanda ve Finlandiya'ya yenilerek grubunu üçüncü bitirmişti

Djokovic rekor için kortta
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seri başı Novak Djokovic ve 2 numaralı seri başı Daniil Medvedev finale yükseldi. Medvedev yarı finalde Felix Auger-Aliassime'yi 3-0 mağlup etti. Diğer yarı finalde ise Djokovic, Zverev'i 3-2 yendi ve kariyerinin 31. Grand Slam finaline ulaştı. Bugün TSİ 23.00'te başlayacak finalde Djokovic, 21. şampiyonluğuna ulaşıp "En fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu kırmaya ve aynı yıl içinde dört büyük turnuvada da şampiyonluğu elde eden 3. erkek tenisçi olmaya çalışacak.

Crıstiano Ronaldo lige şovla başladı
SEZON başında Juventus'tan eski kulübü Manchester United'a transfer olan ve burada göstereceği performans dört gözle beklenen Cristiano Ronaldo, ilk maçında futbolseverleri mest etti. 36 yaşındaki dünya yıldızı, Premier Lig'in dördüncü haftasında takımının Newcastle United'ı ağırladığı maçta adeta şov yaptı. Bitmek bilmeyen enerjisiyle "Efsane geri döndü" dedirten Portekizli oyuncu, 4-1 kazandıkları karşılaşmada ManU adına ilk 2 golü attı. Diğer iki gol ise Fernandes ve Lingard'dan geldi. Newcastle'ın tek sayısını ise Manquillo kaydetti.

M.City, Çağlar'ı üzdü
İNGILTERE Premier Lig'in 4. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Manchester City'ye 1-0 mağlup oldu. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 62. dakikada ceza sahası dışından gelen şut Çağlar'a çarpıp Bernardo Silva'nın önüne düştü. Silva'nın vuruşunda da top filelerle buluştu ve 3 puan Pep Guardiola'nın takımının oldu.

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