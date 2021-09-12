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Giriş Tarihi: 12.9.2021 09:17

İstanbul’da hangi yollar açık, hangi yollar trafiğe kapalı? 12 Eylül İstanbul yol ve trafik durumu!

İstanbul’da hangi yollar açık, hangi yollar trafiğe kapalı? 12 Eylül İstanbul yol ve trafik durumu!

Pazar gününün ilk saatleri itibariyle pek çok vatandaş yol durumu hakkında araştırma yapıyor. Trafikte vakit kaybetmemek adına, “İstanbul’da hangi yollar açık, hangi yollar trafiğe kapalı?” gibi sorulara yanıt aranıyor. İstanbul’daki çeşitli etkinlikler dolayısıyla şehirde bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirilirken, trafikte yaşanabilecek aksamalar için gereken önlemler alındı. İşte 12 Eylül İstanbul yol - trafik durumu ve alternatif yollar!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek olan spor faaliyetleri sebebiyle bazı yolların bir süre trafiğe kapatılacağı bildirildi. Bu haber üzerine trafiğe çıkacak pek çok vatandaş İstanbul'da hangi yollar açık, hangi yollar trafiğe kapalı ve alternatif yollar nereler diye araştırmaya koyuldu. İşte 12 Eylül İstanbul yol ve trafik durumu, kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar!

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Valiliğin açıklamasına göre 3 parkurda düzenlenecek olan etkinliklerden yüzme etkinliği Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arasında, bisiklet Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arasında, koşu ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasında düzenlenecek.

KAPATILACAK YOLLAR (05.30)

Levent'ten TEM'e bağlantı yolu kapatılacak

Çilekli'den TEM'e bağlantı yolu kapatılacak

Alternatifleri

Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi

BİSİKLET PARKURU KAPATILACAK YOLLAR: (05.30 – 10.30)

Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön olarak)

Alternatif Yollar:

Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (Tek Yön)

Yeni Riva Yolu

Orhan Veli Kanık Caddesi

Okul Caddesi

Otağtepe Caddesi

M. Ali Birand Caddesi

KOŞU PARKURU KAPATILACAK YOLLAR: (07.00 -11.00)

Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif Yollar:

M. Ali Birand Caddesi

Okul Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Yeni Riva Yolu

E-80 Karayolu Güney Yol

BİSİKLET PARKURU KAPATILACAK YOLLAR: ( 06.00-09.30)

TEM Otoyolu Güney Maslak Ayrımları Mevkiinden Güney Yol Kapatılacak

TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol Katılım Noktası

TEM Otoyolu Güney Etiler Katılım Noktası

Alternatif Yollar:

Büyükdere Caddesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Avrasya Tüneli

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

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İstanbul’da hangi yollar açık, hangi yollar trafiğe kapalı? 12 Eylül İstanbul yol ve trafik durumu!
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