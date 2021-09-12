İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek olan spor faaliyetleri sebebiyle bazı yolların bir süre trafiğe kapatılacağı bildirildi. Bu haber üzerine trafiğe çıkacak pek çok vatandaş İstanbul'da hangi yollar açık, hangi yollar trafiğe kapalı ve alternatif yollar nereler diye araştırmaya koyuldu. İşte 12 Eylül İstanbul yol ve trafik durumu, kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar!

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Valiliğin açıklamasına göre 3 parkurda düzenlenecek olan etkinliklerden yüzme etkinliği Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arasında, bisiklet Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arasında, koşu ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasında düzenlenecek.