İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek olan spor faaliyetleri sebebiyle bazı yolların bir süre trafiğe kapatılacağı bildirildi. Bu haber üzerine trafiğe çıkacak pek çok vatandaş İstanbul'da hangi yollar açık, hangi yollar trafiğe kapalı ve alternatif yollar nereler diye araştırmaya koyuldu. İşte 12 Eylül İstanbul yol ve trafik durumu, kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar!
HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
Valiliğin açıklamasına göre 3 parkurda düzenlenecek olan etkinliklerden yüzme etkinliği Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arasında, bisiklet Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arasında, koşu ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasında düzenlenecek.
KAPATILACAK YOLLAR (05.30)
Levent'ten TEM'e bağlantı yolu kapatılacak
Çilekli'den TEM'e bağlantı yolu kapatılacak
Alternatifleri
Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi
BİSİKLET PARKURU KAPATILACAK YOLLAR: (05.30 – 10.30)
Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön olarak)
Alternatif Yollar:
Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (Tek Yön)
Yeni Riva Yolu
Orhan Veli Kanık Caddesi
Okul Caddesi
Otağtepe Caddesi
M. Ali Birand Caddesi
KOŞU PARKURU KAPATILACAK YOLLAR: (07.00 -11.00)
Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
Alternatif Yollar:
M. Ali Birand Caddesi
Okul Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Yeni Riva Yolu
E-80 Karayolu Güney Yol
BİSİKLET PARKURU KAPATILACAK YOLLAR: ( 06.00-09.30)
TEM Otoyolu Güney Maslak Ayrımları Mevkiinden Güney Yol Kapatılacak
TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol Katılım Noktası
TEM Otoyolu Güney Etiler Katılım Noktası
Alternatif Yollar:
Büyükdere Caddesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Avrasya Tüneli
Yavuz Sultan Selim Köprüsü