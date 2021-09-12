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Giriş Tarihi: 12.9.2021 13:01

İstikbal Kayseri Yarı Maratonu başladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İstikbal Kayseri Yarı Maratonu başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilen İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'na 3 ayrı kategoride start verildi. 21 ve 10 kilometre koşularının yarı sıra halk koşusunun da yapıldığı maraton renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Anadolu Holding sponsorluğunda ilk kez İstikbal Kayseri Yarı Maratonu düzenledi. Maratatonda koşucular 21 ve 10 kilometre ile halk koşuları kategorilerinde ter döktüler. Halk koşusu için Kayseri Cumhuriyet Meydanından start verilirken 10 ve 21 kilometre koşuları için ise Anadolu Harikalar Diyarı önünden start verildi.

10K, 21K VE HALK KOŞUSU ŞEKLİNDE 3 KATEGORİDE YAPILACAK

6 bin yıllık tarihi geçmişiyle bilinen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 10K, 21K ve halk koşusu şeklinde üç kategoride gerçekleştirilirken, halk koşusu ücretsiz, 10K 75, 21K ise 100 TL olarak düzenleniyor. Halk koşusu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan başlarken, , 10K koşusu Yıldızevler Tramvay Durağından ve 21K koşusu ise yine Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Anadolu Harikalar Diyarında sona erdi. Maratona katılan katılımcılar ise Büyükşehir'e ait tesislerden ücretsiz faydalanabildi.

MARATON RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kayseri Cumhuriyet Meydanında halk koşusu için toplanan binlerce kişiye Kayseri Büyükşehir Belediyesi bando takımı ekibi tarafından konser verildi. 7'den 70'e binlerce kişinin katıldığı maratona kimileri pusetteki bebekleriyle kimileri ise eş ve çocuklarıyla katıldı.

PARA ÖDÜLÜ, OTURMA GRUBU VE BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen yarışlarda, yarışma sonunda toplam 166 bin TL para ödülü verildi. Aralarında 40'ın üzerinde Avrupa ve Balkan Şampiyonları ile Tokyo Olimpiyatları'na katılmış atletlerin yer aldığı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nda toplam 5 bin sporsever koştu. Halk koşusunda ise İstikbal Mobilya tarafından kura ile belirlenen 10 kişiye koltuk takımı hediye edilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise yine kura ile belirlenecek bin kişiye bisiklet hediye edecek.

"BİR MARATONDAN DAHA FAZLASI"

Cumhuriyet Meydanında halk koşusunun startını veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada spor kültürünü topluma aşılamak, sporu hayatlarının daima bir parçası haline getirmek istediklerini belirterek; "Yüzlerce spor etkinliklerine ek olarak, Kayseri'de maratonun da gelenekselleşmesi için "Bir Maratondan Daha Fazlası" sloganıyla çıkılan İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile sadece Kayseri halkını değil, tüm Türkiye'yi spora teşvik etmeyi planlıyoruz" dedi.

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İstikbal Kayseri Yarı Maratonu başladı
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