Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ SABAH’a konuştu: ’Bu millete borcumuz vardı!’

'BAŞARININ TEMELİ ÇOK ÇALIŞMAK!'

"Başarının temeli tabii ki çok çalışmak, devamlılık ve disiplin. Bizim için altyapı vazgeçilmezdir. Bir velisiniz, çocuğunuz var. Erkek kız fark etmez. Voleybolcu olmak istiyor, iyi bir sporcu olmayı arzuluyor, iyi bir eğitim almayı hedefliyor. Ama iyi imkanlar içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt ya da Anadolu şehrinden bir ailenin hayal ettiği bu ortamı federasyon hayata geçiriyorsa yakalanan başarının temeli olmuştur.

Anadolu'da 100'ün üzerinde yetenek taraması yapan bir ordumuz var. Şeffaf bir yol haritamız bulunuyor. Ortaokullarda yetenek taraması yapıyoruz. Bu çocuklar lise seviyesine gelince Ankara'da Türkiye Voleybol Lisemiz var, oraya yetenekli olanları alıyoruz. Federasyonlar içerisinde lisesi olan tek federasyonuz. Lisemize kriterlere uymayan kimseyi sokmuyoruz. Yıllık 90 kişi alıyoruz."

'DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR'

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ziya Selçuk döneminde bir protokol imzaladık. Protokolü hazırlayan da şu anki Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'di. Devletteki devamlılığın önemi burada ortaya çıkıyor. Okulumuzu Spor Lisesi kapsamından çıkarıp Voleybol Lisesi yaptık. Seçimlere 'yetenek puanı' ekledik. Öğretmen atamalarında söz sahibi olduk. Devletimiz gerekli düzenlemeleri yapıp izin verdi. 212 öğrencinin kalabileceği beş yıldızlı yurdumuz var. Kars, Amasya, Kayseri'den gelen... Bir şey daha yaptık. Milli Eğitim'e ait okullarımızın yüzde 50'sinin salonu var, ama hiçbir federasyon kullanamıyor. Biz protokolle hangi ilde olursa salonları voleybol için kullanıma açtık.