US Open finalinde kazanan Daniil Medvedev oldu! Djokovic gözyaşlarını tutamadı...

Amerika Açık tenis turnuvasında tek erkekler finalinde Novak Djokovic'i 3-0 mağlup eden 25 yaşındaki Rus raket Daniil Medvedev, kariyerindeki ilk Grand Slam zaferine uzandı.
DJOKOVİC GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Medvedev üç seti de 6-4'lük oyunlarla kazandı. Son sette gösterdiği mücadele sonrası seyirci desteğini arkasına alan Novak Djokovic, gözyaşlarına hakim olamadı. Novak Djokovic 21. Grand Slam zaferini elde edemedi. Djokovic bu sezon Roland Garros, Wimbledon ve Avusturalya Açık finallerini kazanmıştı.