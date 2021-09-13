Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Mas Güreşi Dünya Kupası'nı anlattı
Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:15 Son Güncelleme: 13.9.2021 11:20

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Mas Güreşi Dünya Kupası'nı anlattı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Mas Güreşi Dünya Kupası’nı anlattı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Mas Güreşi Dünya Kupası lansmanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Mas kelimesi yakut türkçesinde ağaç anlamına geliyor. Ve aslında güreş tabirinden yola çıkarak değerlendirecek olursak temassız tek güreş türü diyebiliriz. Ayaklarınızın arasına bir tahta plakası alarak ona dayanıyorsunuz ve ellerinizle de bir ağaç parçasıyla rakibinizi kendi tarafınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Ya rakibinizi çekerek ya da o sopayı alarak puan kazanmış oluyorsunuz. 3 rauntta gerçekleşiyor. Hem bayanlar hem erkeklerde bu etkinlik farklı dallarda düzenleniyor. İstiyoruz ki dünyada geleneksel sporların gelişmesine ülkelerin spor bakanlıkları daha çok destek sağlasın" ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Mas Güreşi Dünya Kupası lansmanında açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak temel amacımız bütün dünyada geleneksel sporların ve oyunların ihyasına katkıda bulunmak. Bunu yaparken her ülkenin, her milletin kendi kültürüne sahip çıkmasının saygın olduğunu ve bundan doğacak öz güvenin milletler arasında, toplumlar arasında dayanışmayı, iş birliğini, dialoğu güçlendireceğini düşünüyoruz. Dünyanın çok kültürlülüğünün dünyanın önemli bir zenginliği olduğundan hareket ediyoruz.

Bilal Erdoğan, Mas Güreşi Dünya Kupası lansmanında konuştu | Video

Bu zenginliğin korunmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. 7 yıl önce Dünya Göçebe Oyunları Kırgızistan'da düzenlenirken henüz parçası olmadığımız Dünya Etnospor Vakfı adına oradaki katkılardan başladık. 2015'te vakfa katıldık. Ve 2017'de konfederasyonun merkezini İstanbul'a taşımış olduk. 2016'dan bu yana da Türkiye'deki temel etkinliğimiz Etnospor Kültür Festivali. Bu yıl salgına rağmen aslında elimizden geldiğince tedbirlere riayet etmek kaydıyla yapmaya karar vermiştik. Ancak yaz boyunca yaşadığımız sel ve yangın afetlerinden yola çıkarak yönetim kurulumuzca bir araya geldik ve bu yıl farklı bir yol izlemeyi uygun gördük. Bundan bahsedeceğim ancak öncesinde Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağından bahsetmek istiyorum. Mas kelimesi yakut türkçesinde ağaç anlamına geliyor. Ve aslında güreş tabirinden yola çıkarak değerlendirecek olursak temassız tek güreş türü diyebiliriz. Ayaklarınızın arasına bir tahta plakası alarak ona dayanıyorsunuz ve ellerinizle de bir ağaç parçasıyla rakibinizi kendi tarafınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Ya rakibinizi çekerek ya da o sopayı alarak puan kazanmış oluyorsunuz. 3 rauntta gerçekleşiyor. Hem bayanlar hem erkeklerde bu etkinlik farklı dallarda düzenleniyor. İstiyoruz ki dünyada geleneksel sporların gelişmesine ülkelerin spor bakanlıkları daha çok destek sağlasın. Yakutistan'da bunun tam anlamıyla yapıldığı görmekten çok mutluyuz. Dolayısıyla Mas güreşi konusunda da ciddi yol aldılar. Kendilerine hedef olarak da Mas Güreşi'nin olimpik bir spor olarak yer almasını koymuşlar."

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın için flaş yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
MasterChef kim elendi? Dün akşam MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde veda eden isim belli oldu!
KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır?
Son dakika haberi: Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e flaş sözler! "Milyonların merak ettiği şey..."
Son dakika: İrfan Can ve Mert Hakan Pereira'ya açık açık sordu! 'Biz onu Galatasaray'ın elinden aldık...'
Son dakika haberler: Ukraynalı mankenin ölümünde flaş! Ellerini arkadan kelepçeleyip...
DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanır? ÖSYM 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Pfizer'den son dakika Biontech aşısı itirafı geldi: 'Bu iş yürümeyecek' dedik!
Son dakika haberi: CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ‘avcıyım’ dedi kaçakçı çıktı
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 Üniversiteler yüz yüze eğitimle açılacak mı ve tarihi değişti mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Mas Güreşi Dünya Kupası'nı anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA