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Giriş Tarihi: 13.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 13.9.2021 07:13

Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı inaktif mi, mRNA mı? Turkovac aşısı içeriği ve yan etkileri neler?

Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı inaktif mi, mRNA mı? Turkovac aşısı içeriği ve yan etkileri neler?

Koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan yerli aşı Turkovac için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla aşının çıkacağı tarih netleşti ve Turkovac ne zaman çıkacak ve uygulanacak sorusu yanıt buldu. Türk aşısı ile ilgili araştırmalar arasında yerli aşı inaktif mi sorusu da yer alıyor. İşte Turkovac aşısı içeriği, yan etkileri ve aşıya dair merak edilenlerin yanıtı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aylardır beklenen yerli aşı için sona gelindiğini müjdeledi. Koca'nın açıklamaları üzerine pek çok vatandaş Turkovac ne zaman çıkacak ve uygulanacak diye araştırmaya koyuldu. Son yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar aşının içeriğini, etkilerini ve aşıyla ilgili yapılan çalışmaları araştırıyor. Araştırmalar arasında yerli aşı inaktif mi, yan etkisi var mı gibi sorular da yer alıyor. İşte aşıya dair çalışmalarda son durum ve Turkovac aşısı içeriği ile yan etkileri.

TURKOVAC NE DEMEK?

Yerli aşı Turkovac'ın ismi, Turco ve Vac ifadelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Turco kelimesi bazı dillerde Türk kelimesine karşılık gelirken, Vac ise aşı anlamındaki "vaccine" kelimesinin kısaltılmış halidir. Yani bu isim "Türk aşısı" anlamına gelmektedir.

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanı Koca, aşının onay alması halinde ekim ayı içerisinde çıkarılacağını müjdeledi. Bakan Koca, basın açıklamasında yerli aşıya dair, ''Önemli bir müjdem var. Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek seviyeye geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ, MRNA MI?

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli aşı olan Turkovac, Sinovac gibi inaktif aşı grubundadır.

TURKOVAC AŞISI YAN ETKİLERİ NELER?

Turkovac aşısının faz-3 çalışması aralarında Kayseri Şehir Hastanesi'nin de yer aldığı 5 merkezde devam ediyor. Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllü olarak aşılanan 36 kişide herhangi bir yan etkiye rastlanmazken gönüllülerle çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı inaktif mi, mRNA mı? Turkovac aşısı içeriği ve yan etkileri neler?
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