Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aylardır beklenen yerli aşı için sona gelindiğini müjdeledi. Koca'nın açıklamaları üzerine pek çok vatandaş Turkovac ne zaman çıkacak ve uygulanacak diye araştırmaya koyuldu. Son yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar aşının içeriğini, etkilerini ve aşıyla ilgili yapılan çalışmaları araştırıyor. Araştırmalar arasında yerli aşı inaktif mi, yan etkisi var mı gibi sorular da yer alıyor. İşte aşıya dair çalışmalarda son durum ve Turkovac aşısı içeriği ile yan etkileri.

TURKOVAC NE DEMEK?

Yerli aşı Turkovac'ın ismi, Turco ve Vac ifadelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Turco kelimesi bazı dillerde Türk kelimesine karşılık gelirken, Vac ise aşı anlamındaki "vaccine" kelimesinin kısaltılmış halidir. Yani bu isim "Türk aşısı" anlamına gelmektedir.