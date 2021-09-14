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Giriş Tarihi: 14.9.2021 12:22

Kartepe’de şampiyon Taner Oruç oldu

ABBAS ÇAKAR
Kartepe’de şampiyon Taner Oruç oldu

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi’nin desteği ile Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. Ayağı olan Kartepe Tırmanma yarışında Taner Oruç birinci oldu.

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi katkılarıyla düzenlenen KOSDER AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5'nci ayağı Derbent Kartepe arasındaki 6 kilometrelik parkurda 4 kategoride 19 sporcunun katılımıyla 3 çıkış üzerinden koşuldu.

STARTI KOCAMAN VERDİ

Derbent Beldesindeki Bayrak Tepe Cafe'de yarışların startını Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman verdi. Başkan Kocaman yarışlar hakkında KOSDER Kocaeli Şube Başkanı Ceyhun Yılmaz'dan bilgi aldı. Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Kartepemize gelmenizden dolayı teşekkür ederim. Her zaman sizleri bekliyoruz. Kartepe Belediyesi olarak her zaman sizlere destek vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

AVİS Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5.Ayak

1.KATEGORİ

1.Taner Oruç

2.Orçun Kuşçu

3.Evren Girgin

2.KATEGORİ

1.Burak Başlık

2.Hakan Yuva

3.Sevcan Sağıroğlu

3.KATEGORİ

1.Refik Bozkurt

2.Nizamettin Kaynak

3.Bahadır Sevinç

4.KATEGORİ

1.Buğra Can Kılıç

2.Sinan Soylu

3.Emin Cem Yalın

5.KATEGORİ

En İyi Takım: Evofone Rally Team

En İyi Kadın; Sevcan Sağıroğlu

En İyi Parkur Zamanı: Refik Bozkurt

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Kartepe’de şampiyon Taner Oruç oldu
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