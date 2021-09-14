En derine Şahika indi ANTALYA'NINKaş ilçesinde yapılan Serbest Dalış Sualtı Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, iki dalda Türkiye şampiyonu olarak 2 altın madalya birden kazandı. Kaş'ta 4 gün süren şampiyonanın ilk gününde kadınlar paletsiz ip destekli dalında Şahika Ercümen, 70 metreye dalarak ilk altınmadalyasını aldı. Ercümen şampiyonanın son gününde paletli sabit ağırlık kategorisinde 2 dakika 33 saniyede 78 metreye dalarak, ikinci Türkiye şampiyonluğunu elde etti. 36 yaşındaki Ercümen, bu derecesiyle Türk sporcular arasında hem kadınlarda hem erkeklerde en derine dalan sporcu oldu.
Gürcistan'a gol yağdırdık
AMPUTE Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na fırtına gibi başladı. Son şampiyon unvanı ile sahaya çıkan Milliler, D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı10-0 yendi. Polonya'nın Krakow kentinde oynanan mücadeleye hızlı başlayan Türkiye, 3, 13. ve 24. dakika Ömer Güleryüz, 8. dakikada Kemal Güleş, 15. ve 21. dakikada da Serkan Dereli'nin golleriyle ilk yarıyı 6-0 öndetamamladı. İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren ekibimiz, 29. dakikada Serkan Dereli, 33. dakika Okan Şahiner, 37. dakikada Ömer Güleryüz ve 47. dakikada Fatih Şentürk'ün golleriyle maçı 10-0 kazandı. Milliler, ikinci maçınıyarın TSİ 17.00'de İtalya ile oynayacak.
Demba Ba futbolu bıraktı
ÜLKEMIZDE Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir formaları giyen yıldız futbolcu Demba Ba, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Daha önce Chelsea, Newcastle United ve West Ham gibi kulüplerde de ter döken 36 yaşındaki Senegalli, son olarak İsviçre ekiplerinden Lugano'da oynamıştı. Beşiktaş ve Başakşehir'de 1'er lig şampiyonluğuyaşıyan Demba Ba, Chelsea'dede UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmıştı. Tecrübeli isim, "Emek ve gözyaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Koşulsuz sevginiz için hepinize teşekkürler" mesajıyla yeşil sahalara veda etti.
İstanbul'da büyük yarış
DÜNYANIN ilk kıtalararası triatlon yarışması İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu, pazar günü İstanbul Beykoz'da düzenlendi. Triatlonda sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometrebisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Bu yıl ilk kez yapılan yarışın 2022'den itibaren Avrupa Triatlon Birliği takvimine alınarak Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında düzenlenmesi hedefleniyor. Organizasyonda Elit Erkekler birincisi, Yüz Bin Koş Spor Kulübü'nden GültıgınEr, Elit Kadınlar kategorisi birincisi Göztepe Spor Kulübü'nden İpek Öztosun oldu