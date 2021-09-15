Haber hattı

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Giriş Tarihi: 15.9.2021

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Enes Sali Romanya'da tarihe geçti
ROMANYA Milli Futbol Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu. Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımında oynayan Kanada doğumlu oyuncu, 15 yaş 202 günlük iken, Acadamica Clienceni'yi 5-0 yendikleri lig maçında ağları havalandırarak Romanya tarihine geçti. Enes Sali'nin performansını değerlendiren Hagi, "Onun hakkında çok güzel şeyler duyacaksınız" dedi.

Burak İnce Bundesliga'ya gidiyor
TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu, 2016 yılında Freiburg'a gönderdiği milli stoper Çağlar Söyüncü'den sonra ikinci kez bir oyuncusunu Bundesliga'ya uğurluyor. İzmir ekibinde 17 yaşındaki orta saha Burak İnce'nin bir Alman kulübüyle 3+2 yıllığına anlaştığı öğrenildi. İmzalar atılırken, sözleşme detayları gizlilik anlaşması gereği açıklanmıyor. Genç futbolcunun 18 yaşına girdikten sonra devre arasında İzmir'den ayrılacağı bildirildi. Altınordu'nun önemli bir bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan pay alacağı bildirildi.

Manchester United Ronaldo da kurtaramadı
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, dün oynanan maçlarla başladı. F Grubu'nda Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, 1-0 öne geçtiği mücadelede Young Boys'a 2-1 mağlup oldu. 13. dakikada Bruno Fernandes'in sol kanattan attığı ayak dışı pasta topa plase bir vuruş yapan Ronaldo, ekibini öne geçirdi. Ancak 35'te Wan-Bissaka, bir pozisyonda rakibinin ayağına tabanıyla sert basınca direkt kırmızı kart gördü. Bu olay maçın dönüm noktası oldu. 66'da Nicolas Ngamaleu skoru eşitlerken, 90+4'te Jordan Siebatcheu'nun golü İsviçre temsilcisine galibiyeti getirdi. Grubun diğer mücadelesinde Villarreal ile Atalanta 2-2 berabere kaldı. İşte gecenin sonuçları… E Grubu: D.Keiv-Benfica: 0-0, Barcelona-Bayern Münih: 0-3. G Grubu: Sevilla-Salzburg: 1-1, Lille- Wolfsburg: 0-0. H Grubu: Malmö- Juventus: 0-3, Chelsea-Zenit: 1-0.

Kültürsay ve Uysal triatlonda 3. oldu
KOŞUYOLU Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji doktorları Barkın Kültürsay ve Samet Uysal'dan triatlonda büyük başarı... Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan dünyanın ilk kıtalararası triatlonu olan Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda yarışan ikili, mücadeleyi 3. sırada tamamladı. Tüm aerobik sporların kalp ve damar hastalıklarından koruyucu olduğunu vurgulayan ikili, aynı zamanda hastalarına da örnek oldu.

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