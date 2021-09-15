Haber hattı

Enes Sali Romanya'da tarihe geçti
ROMANYA Milli Futbol Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu. Galatasaray'ınefsanesi Gheorghe Hagi'ninçalıştırdığı Farul Constantatakımında oynayan Kanadadoğumlu oyuncu, 15 yaş202 günlük iken, AcadamicaClienceni'yi 5-0 yendikleri ligmaçında ağları havalandırarakRomanya tarihine geçti. Enes Sali'nin performansını değerlendiren Hagi, "Onun hakkında çok güzel şeyler duyacaksınız" dedi.
Burak İnce Bundesliga'ya gidiyor
TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu, 2016 yılında Freiburg'a gönderdiği milli stoper Çağlar Söyüncü'den sonra ikinci kez bir oyuncusunu Bundesliga'ya uğurluyor. İzmir ekibinde 17 yaşındaki orta saha Burak İnce'ninbir Alman kulübüyle 3+2 yıllığına anlaştığıöğrenildi. İmzalar atılırken, sözleşme detayları gizlilik anlaşması gereği açıklanmıyor. Genç futbolcunun 18 yaşına girdikten sonra devre arasında İzmir'den ayrılacağı bildirildi. Altınordu'nun önemli bir bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan pay alacağı bildirildi.
Manchester United'ıRonaldo da kurtaramadı
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, dün oynanan maçlarla başladı. F Grubu'nda Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, 1-0 öne geçtiği mücadelede Young Boys'a 2-1 mağlup oldu. 13. dakikada Bruno Fernandes'in sol kanattan attığı ayak dışı pasta topa plase bir vuruş yapan Ronaldo, ekibini öne geçirdi. Ancak 35'te Wan-Bissaka, bir pozisyondarakibinin ayağına tabanıylasert basınca direkt kırmızı kartgördü. Bu olay maçın dönüm noktası oldu. 66'da Nicolas Ngamaleu skoru eşitlerken, 90+4'te Jordan Siebatcheu'nun golü İsviçre temsilcisine galibiyeti getirdi. Grubun diğer mücadelesinde Villarreal ile Atalanta 2-2 berabere kaldı. İşte gecenin sonuçları… E Grubu: D.Keiv-Benfica: 0-0, Barcelona-Bayern Münih: 0-3. GGrubu: Sevilla-Salzburg: 1-1, Lille- Wolfsburg: 0-0. H Grubu: Malmö- Juventus: 0-3, Chelsea-Zenit: 1-0.
Kültürsay ve Uysal triatlonda 3. oldu
KOŞUYOLU Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji doktorları Barkın Kültürsay ve Samet Uysal'dan triatlonda büyük başarı... Yüzme, bisikletve koşudan oluşan dünyanınilk kıtalararası triatlonu olan OralB İstanbul Boğaziçi Triatlonu'ndayarışan ikili, mücadeleyi 3. sıradatamamladı. Tüm aerobik sporların kalp ve damar hastalıklarından koruyucu olduğunu vurgulayan ikili, aynı zamanda hastalarına da örnek oldu.