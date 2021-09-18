Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli motosikletçi Can Öncü İspanya'da 5. oldu!
Giriş Tarihi: 18.9.2021 16:01

Milli motosikletçi Can Öncü İspanya'da 5. oldu!

AA
Milli motosikletçi Can Öncü İspanya’da 5. oldu!

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya ayağında ilk yarışta 5. oldu. Yarışı, Yamaha takımından Andy Krummenacher birinci, yine Yamaha'dan Manuel Gonzalez ikinci, Kawasaki'den Raffaele De Rosa ise üçüncü sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcu Can Öncü, İspanya'da 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde mücadele etti. Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Öncü, şampiyonanın İspanya ayağında ilk yarışta damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Yarışı, Yamaha takımından Andy Krummenacher birinci, yine Yamaha'dan Manuel Gonzalez ikinci, Kawasaki'den Raffaele De Rosa ise üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada milli motosikletçi Can Öncü, genel klasmanda 103 puanla 8. sırada yer alıyor.

Can Öncü, yarın TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! İstanbul'da en fazla etkilenecek yerlere işaret etti
GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!
GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi son dakika açıklandı! İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Buralarda çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde
Altın fiyatları için 2021 sonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama
Son dakika haberi: Galatasaray'da Lazio sonrası çarpıcı tablo! Belhanda ve Falcao...
Son dakika haberi: 1 milyon esnafı yakından ilgilendiriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli olacak
YKS ek tercih kılavuzu 2021: ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar? 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli motosikletçi Can Öncü İspanya'da 5. oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA