Gurur duyuyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Kayseri BüyükşehirBelediyesi ve Spor Toto iş birliğiile yapımı tamamlanan geleneksel sporlar, binicilik ve okçuluk tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Bilal Erdoğan, açılış töreninde Türkiye'de geleneksel sporların gelişmesi için 5 senede çok güzel atılımlar yaptıklarını söyledi. İki yıl önce Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulduğu hatırlatan Erdoğan, federasyon bünyesindeki kulüp sayısının 500'e yaklaştığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleneksel sporlara gönül vermiş insanlara teşekkür ediyorum. Eğer onlar olmasaydıbu işin başlangıç noktasıolmazdı. 'At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz?' diyorlar. Biz at üstünde ok ve kılıç ileyükselmiş bir milletiz. Bununlagurur duyuyoruz. Ecdadımız gittiği topraklara zulüm ve kan götürmemiştir. Adalet ve huzur götürmüştür. Bunun bilincindeolarak onun kültürünün kıyasınaönem veriyoruz."