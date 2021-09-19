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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Gurur duyuyoruz

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Gurur duyuyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto iş birliği ile yapımı tamamlanan geleneksel sporlar, binicilik ve okçuluk tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Bilal Erdoğan, açılış töreninde Türkiye'de geleneksel sporların gelişmesi için 5 senede çok güzel atılımlar yaptıklarını söyledi. İki yıl önce Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulduğu hatırlatan Erdoğan, federasyon bünyesindeki kulüp sayısının 500'e yaklaştığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleneksel sporlara gönül vermiş insanlara teşekkür ediyorum. Eğer onlar olmasaydı bu işin başlangıç noktası olmazdı. 'At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz?' diyorlar. Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Bununla gurur duyuyoruz. Ecdadımız gittiği topraklara zulüm ve kan götürmemiştir. Adalet ve huzur götürmüştür. Bunun bilincinde olarak onun kültürünün kıyasına önem veriyoruz."

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