’Kızdan güreşçi olmaz’ diyenleri utandırdı! 15 günde hem Türkiye şampiyonu oldu hem de...

ÜMMÜHAN DURAN: AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURUP, ŞAMPİYON OLDUM

Güreşe ilk başladığı yıllarda çevresindekilerin 'Bir kızdan güreşçi olmaz' sözüne çok üzüldüğünü anlatan Ümmühan, bu süreçte anne ve babasının kendisine hep destek verdiğini anlattı. Ailesinin desteğiyle başarısının arttığına değinen Ümmühan, "Güreşe başladığımda çok tepki görmüştüm. 'Bir kızdan güreşçi olmaz', 'Güreş erkek sporu' diye eleştiriyorlardı. Şampiyonluklar kazandıktan sonra bunu söyleyenlerin tebrik etmesi, herkesin kutlaması, beni gururlandırdı. Ben ayaklarımın üzerinde durup, şampiyon oldum, Avrupa'da üçüncülük elde ettim. Çok gururluyum" dedi.