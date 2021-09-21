Voleybolda dev buluşma

TSYD’de dün ‘Voleybol Gecesi’ düzenlendi. A Milli kadın ve erkek voleybol takımları, TVF Başkanı Üstündağ, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve G.Saray Başkanı Burak Elmas bir araya geldi
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ortaklaşa düzenlediği 'Voleybol Gecesi' dün İstanbul'da yapıldı. TSYD'nin Levent'teki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Burak Elmas, Avrupa şampiyonasında bronz madalya alan A Milli kadın ve son 16'ya kalan A Milli erkek voleybol takımları katıldı. Üstündağ, "1998'den beri dünyaşampiyonalarında oynayamıyorduk.Erkek milli takımınınAvrupa Şampiyonası'ndaki derecesiyleartık direkt şampiyonayakatılabileceğiz. Türkiye'yi voleybolülkesi yaptık" diye konuştu.
'HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDA OLMAK' Filenin Sultanları'nın başantrenörü Guidetti "En zor, en stres dolu ve en uzun yazdı" derken, Filenin Efeleri'nin başantrenörü Nedim Özbey, "Asıl hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda olmak" ifadelerini kullandı.