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Giriş Tarihi: 21.9.2021

Voleybolda dev buluşma

Voleybolda dev buluşma

TSYD’de dün ‘Voleybol Gecesi’ düzenlendi. A Milli kadın ve erkek voleybol takımları, TVF Başkanı Üstündağ, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve G.Saray Başkanı Burak Elmas bir araya geldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ortaklaşa düzenlediği 'Voleybol Gecesi' dün İstanbul'da yapıldı. TSYD'nin Levent'teki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Burak Elmas, Avrupa şampiyonasında bronz madalya alan A Milli kadın ve son 16'ya kalan A Milli erkek voleybol takımları katıldı. Üstündağ, "1998'den beri dünya şampiyonalarında oynayamıyorduk. Erkek milli takımının Avrupa Şampiyonası'ndaki derecesiyle artık direkt şampiyonaya katılabileceğiz. Türkiye'yi voleybol ülkesi yaptık" diye konuştu.



'HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDA OLMAK'
Filenin Sultanları'nın başantrenörü Guidetti "En zor, en stres dolu ve en uzun yazdı" derken, Filenin Efeleri'nin başantrenörü Nedim Özbey, "Asıl hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda olmak" ifadelerini kullandı.

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Voleybolda dev buluşma
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