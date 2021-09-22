Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimi ile 2021 Mevlid Kandili tarihi ve önemi!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri takvime göre hazırladığı 2021 Dini Günler Takvimi bu yılki Mevlid Kandili tarihi hakkında da bilgi veriyor. Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor sorusu böylece yanıt bulurken, bu eşsiz günün anlamı ve derinliği de merak ediliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin kutlandığı, dua ve ibadetlerle geçirilen bu özel güne ilişkin bilgiler haberimizde. İşte Mevlid Kandili tarihi, önemi ve ibadetleri.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili bu yıl pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.