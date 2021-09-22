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Giriş Tarihi: 23.9.2021 01:36

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimi ile 2021 Mevlid Kandili tarihi ve önemi!

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimi ile 2021 Mevlid Kandili tarihi ve önemi!

Dinimizde pek çok önemli olay yıl içinde çeşitli günlerin özel ve diğerlerinden daha mübarek kabul edilmesine sebep olmuştur. Bu günlerden biri de Resul-i Ekrem’in (s.a.v.) doğduğu gün olan Mevlid Kandili’dir. Bu özel tarih, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor sorularıyla araştırılıyor. Pek çok vatandaşın gündeminde yer alan bu konu Diyanet dini günler takvimi ile yanıt buluyor. İşte 2021 Mevlid Kandili tarihi, ibadetleri ve önemi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri takvime göre hazırladığı 2021 Dini Günler Takvimi bu yılki Mevlid Kandili tarihi hakkında da bilgi veriyor. Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor sorusu böylece yanıt bulurken, bu eşsiz günün anlamı ve derinliği de merak ediliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin kutlandığı, dua ve ibadetlerle geçirilen bu özel güne ilişkin bilgiler haberimizde. İşte Mevlid Kandili tarihi, önemi ve ibadetleri.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili bu yıl pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet'in kandille ilgili verdiği bilgiler şöyle: Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Yani Mevlid Kandili peygamberin doğumunun kutlandığı gün olarak isimlendirilebilir.

MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

HZ. MUHAMMED'İN DOĞUMU İÇİN KULLANILAN TERİMLER

Mevlid en-Nebi (çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça)

Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca)

Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe)

Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca)

Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça)

Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca)

Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça)

Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay)

Bu terimlerin çoğu Arapça ve-le-de (V-L-D) kökünden gelmektedir. Anlamı "doğum vermek", "yapmak", veya "yaratmak".

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Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimi ile 2021 Mevlid Kandili tarihi ve önemi!
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