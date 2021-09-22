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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Voleybola yeni sponsor: Bioderma

Voleybola yeni sponsor: Bioderma
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Bioderma arasında resmi sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, NAOS Türkiye ve Orta Asya Başkanı Ümit Küçükmustafa, NAOS Ülke Müdürü Bayram Kaymak katıldı. Türk voleybolunun her geçen gün yeni bir hikâye yazmaya devam ettiğini söyleyen Üstündağ, "Bu yolda bizlere değer ortaklığı yapan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Artık Türk voleybolu hak ettiği değeri görmektedir" diye konuştu.

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Voleybola yeni sponsor: Bioderma
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