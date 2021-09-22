Voleybola yeni sponsor: Bioderma

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Bioderma arasında resmi sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, NAOS Türkiye ve Orta Asya Başkanı Ümit Küçükmustafa, NAOS Ülke Müdürü Bayram Kaymak katıldı. Türk voleybolunun her geçen gün yeni bir hikâye yazmaya devam ettiğini söyleyen Üstündağ, "Bu yolda bizleredeğer ortaklığı yapan sponsorlarımıza teşekkürediyoruz. Artık Türk voleybolu hak ettiğideğeri görmektedir" diye konuştu.