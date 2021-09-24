Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı’nın teknik direktörü Osman Çakmak Sabah Spor’a konuştu

11 yaşındayken bu kutsal formayı giymeyi hayal ederdim. Bunu başardım, bu takımın önce kaptanı şimdi de teknik direktörü oldum. Dünya Kupası’nı da kazanacağız. Sonraki hedefim ise A Milli Futbol Takımı’nı çalıştırmak...
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez zirveye çıkan A Milli Takım'ın teknik direktörü Osman ÇakmakSABAH SPOR'un konuğu oldu ve sorularımızı cevaplandırdı. İşte keyifle okuyacağınızçok özel bir röportaj... Gaziler Günü'nde gelen bu kıymetlişampiyonluk size neler hissettirdi? Kuralar ilk çekildiğinde grup maçlarını inceledim. Çapraz eşleşmelere ve ardından final tarihine baktım. 19 Eylül Gaziler Günü'ydü. O an Allah'a dua ettim. "Bu coşkuyubize yaşat Yarabbim" dedim. Şükürler olsun ki bunu yaşadık.. İspanyaile oynadığımız final maçıöncesi soyunma odasında bu maçı5-0 alırız demiştim Arkadaşlarımbenim tahminimden bir fazla golatarak 6-0 ile şampiyon oldular. Kariyer hedefiniz var mı? 11 yaşımda bu kutsal formayı giyme hedefim vardı. Bunu başardım. Aynı zamanda bu takımın kaptanlığını yaptım. Şimdi de teknik direktörlüğünü yapıyorum. Dünya Kupası'nı kazandıktan sonrabaşarıların tesadüf olmadığınıtekrar göstereceğiz. Bundan sonrakihedefim A Milli Futbol Takımı'nınteknik direktörlüğünü yapmak.Bunu yapabileceğime inanıyorum.Kendime çok güveniyorum. Şampiyona boyuncahiç teknik destekaldınız mı?Bülent Uygun ile çok fazla mesai harcadık. Abdullah Avcı'dan ve Fatih Terim'dende çok faydalandım. Takımımızı analiz ettik ve topun bizde kalması gerektiği üzerinde çok çalıştık. Top kaybettikten sonra 3 ila 5 saniyede geri kazanılması için çaba sarf ettik. Geçiş oyunu üzerinde çalıştık. Ve bunu maç boyu yapabilmek için çok yoğun bir şekilde çalıştık... Tüm bunları hocalarımıza da anlattık. Fatih Terim de "Bunu yapabilirsen seninheykelini dikerim" dedi. Şampiyonadan sonra beni aradı "Baboşheykelini dikeceğim" diyerek tebrik etti...
BİZİ ÇOK SEVDİLER
"Şampiyonluk sonrası herkes bizi tanıdı, yolda yürürken durdurup,kutluyorlar. Bu biziçok mutlu ediyor"
ŞAMPİYONA sonrası ülke genelinde çok güzel tepkiler aldık. Yolda yürürken insanlar tanıyor, durduruyor, kutluyor.. Hatta bugün (dün) Ankara'ya geliyordum karayoluyla... Eskişehir yolunda beni yandaki başka bir otomobilden görmüşler. Maskeli olmama rağmen tanıdılar... Durdurdular, kutladılar ve hatıra fotoğrafı çektirdik. Gerçekten çok duygulandım. Bir kez daha gurur duydum takımımla ve oyuncularımla...
O KUPA TÜRKİYE'DE KALACAK
Dün dünde kalmıştır. Artık bugüne bakmak gerekir. Dünya kupasına odaklandık artık. Biz birlikte güçlüyüz. BizAvrupa'da bir numarayız.Hedef 2022 DünyaKupası, asıl film o zaman.Dünya Kupası Türkiye'deyapılacak. O kupa turnuvaöncesi gelecek veülkemizde kalacak.
"İŞTE BAŞARDIN"
Hanım ve çocuklar Ankara'dan İstanbul'a geldiler. İlk karşılama havalimanında oldu. Fakat kutlama tabii ki evde devam etti. Bana çok güzel bir pasta hazırlamışlar. Evin içi de balonlarla donatılmıştı. Pastada 'işte başardın' yazıyordu. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü gerçekten ailemi bu süreçte çok ihmal ettim..
FATİH HOCAM HEYKELİMİ DİKECEK
Şampiyona boyunca hiç teknik destek aldınız mı? Bülent Uygun ile çok fazla mesai harcadık. Abdullah Avcı'danve Fatih Terim'den de çok faydalandım. Takımımızıanaliz ettik ve topun bizde kalması gerektiği üzerinde çok çalıştık.Top kaybettikten sonra 3 ila 5 saniyede geri kazanılmasıiçin çaba sarf ettik. Geçiş oyunu üzerinde çalıştık. Ve bunu maçboyu yapabilmek için çok yoğun bir şekilde çalıştık... Tüm bunlarıhocalarımıza da anlattık. Fatih Terim de "Bunu yapabilirsensenin heykelini dikerim" dedi. Şampiyonadan sonra beniaradı "Baboş heykelini dikeceğim" diyerek tebrik etti...