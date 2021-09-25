Tarih yazmaya devam!

TÜrk okçuları dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak göğsümüzü kabartan Mete Gazoz, ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'na da damga vurdu. Mete ile Yasemin Ecem Anagöz'denoluşan Klasik Yay Karışık MilliTakımımız bronz madalyanin sahibioldu. Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda okçularımız, Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşan Japonya'yı6-2 yenerek dünya üçüncüsü olmayıbaşardı. Böylece Milliler, Türkiye'ye bukategorideki ilk madalyasını getirenisimler olarak tarihe geçti.