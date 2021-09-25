Tarih yazmaya devam!

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Giriş Tarihi: 25.9.2021

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Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz’dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımımız, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda bronz madalya aldı

TÜrk okçuları dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak göğsümüzü kabartan Mete Gazoz, ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'na da damga vurdu. Mete ile Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımımız bronz madalyanin sahibi oldu. Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda okçularımız, Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşan Japonya'yı 6-2 yenerek dünya üçüncüsü olmayı başardı. Böylece Milliler, Türkiye'ye bu kategorideki ilk madalyasını getiren isimler olarak tarihe geçti.

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