Haber hattı

Açılış maçı Tofaş'ın
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu açılış maçında TOFAŞ, Türk Telekom'u deplasmanda74-72 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 35. dakikasını 68-57 önde geçtiği maçta Berk Uğurlu ve Simmons'un atışlarıyla etkili olarak 13-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, bitimine 2 dakika kala öne geçti: 68-70. Bursa ekibi, mücadeleyi 74-72 kazandı. Son şampiyon Efes, MerkezefendiBelediyesi'ni 94-93 yenerken, Bursaspor ise Yalova Belediye'yi 86-85'lik skorla geçti.
Altay kendini aştı
Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Altay, üst üste 3. galibiyetini alıp, puanını 15'e çıkardı. Bu sezon 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi, 14 gol atıp kalesinde 9 gol görürken, 7. haftalaritibarıyla 1961-1962 sezonundakiperformansına yaklaştı. Maçların düzenli oynanmadığı o sezon Altay, ilk 7 müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.
15 yaşındahayatınıkaybetti
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda meydana gelen kazada yaralanan İspanyol pilot Dean Berta Vinales'in vefat ettiği duyuruldu. Bahattin Sofuoğlu'nun da katıldığı, İspanya'nın Jerez Pisti'ndeki yarış sırasında kaza geçirerek kafası ile göğsünden ciddi yaralar alan Vinales'in,sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmenyaşam savaşını kaybettiği belirtildi. 15 yaşındaki İspanyol pilot, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk sezonunu geçiriyordu.
Ajax durmuyor: 3-0
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü karşılaşacağı Ajax, Hollanda'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Johan Cruyff Arena'daoynanan karşılaşmada ev sahibi takım,Groningen'i 3-0 yendi. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Alvarez, 57. dakikada Antony ve 81'de Mazraoui attı. 19 puanla liderlik koltuğunda bulunan Ajax, son 5maçında rakip filelere24 gol gönderdive kalesini degole kapattı.