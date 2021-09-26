Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 26.9.2021

Haber hattı

Haber hattı
Açılış maçı Tofaş'ın
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu açılış maçında TOFAŞ, Türk Telekom'u deplasmanda 74-72 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 35. dakikasını 68-57 önde geçtiği maçta Berk Uğurlu ve Simmons'un atışlarıyla etkili olarak 13-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, bitimine 2 dakika kala öne geçti: 68-70. Bursa ekibi, mücadeleyi 74-72 kazandı. Son şampiyon Efes, Merkezefendi Belediyesi'ni 94-93 yenerken, Bursaspor ise Yalova Belediye'yi 86-85'lik skorla geçti.

Altay kendini aştı
Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Altay, üst üste 3. galibiyetini alıp, puanını 15'e çıkardı. Bu sezon 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi, 14 gol atıp kalesinde 9 gol görürken, 7. haftalar itibarıyla 1961-1962 sezonundaki performansına yaklaştı. Maçların düzenli oynanmadığı o sezon Altay, ilk 7 müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

15 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda meydana gelen kazada yaralanan İspanyol pilot Dean Berta Vinales'in vefat ettiği duyuruldu. Bahattin Sofuoğlu'nun da katıldığı, İspanya'nın Jerez Pisti'ndeki yarış sırasında kaza geçirerek kafası ile göğsünden ciddi yaralar alan Vinales'in, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybettiği belirtildi. 15 yaşındaki İspanyol pilot, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk sezonunu geçiriyordu.

Ajax durmuyor: 3-0
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü karşılaşacağı Ajax, Hollanda'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, Groningen'i 3-0 yendi. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Alvarez, 57. dakikada Antony ve 81'de Mazraoui attı. 19 puanla liderlik koltuğunda bulunan Ajax, son 5 maçında rakip filelere 24 gol gönderdi ve kalesini de gole kapattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo sonrası istifa sesleri! Manchester United'da rüzgar tersine döndü...
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Konut sektöründe tarihi hamle! 60 aya sıfır faiz
MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu mu, kim elendi? MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler?
Engelli öğrenciye şiddet uygulamıştı! Bakım görevlisi tutuklandı
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! İşte 17 yaşındaki Fox TV stajyerinin itirafları! Taciz mesajları ortaya çıktı
SON DAKİKA | 25 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: 10 günlük evli doktor çift bilezik için birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var…
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı müjdesi! 4 bin - 7 bin TL maaşla ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sayıları 500'e çıkacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA