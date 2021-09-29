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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Spor turu

Spor turu
Sheriff destanı
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde dün gece tarihi maçlar oynandı. D Grubu'nda Moldova temsilcisi FC Sheriff, İspanyol devi Real Madrid'i deplasmanda 2-1'lik sonuçla devirdi. Sheriff, 25. dakikada Djasur Yakhsibaev ile öne geçti. Benzema 65'te penaltıdan skoru eşitlese de 89'da Sebastien Thill skoru belirledi. İlk maçında da Shakhtar Donetsk'i yıkan Moldova ekibi, grubunda liderliğe yükseldi. A Grubu'nda ise Paris Saint-Germain, Manchester City'yi sahasında 2-0 yendi. İlk golü Gueye atarken, ikinci gol Lionel Messi'den geldi. Arjantinli yıldız, PSG ile ilk golünü atmayı başardı. Diğer sonuçlar şöyle… A Grubu: Leipzig-C.Brugge: 1-2. B Grubu: Porto-Liverpool: 1-5, Milan-A. Madrid: 1-2. D Grubu: Shakhtar-Inter: 0-0.

Norveç'te Sörloth yok Jonas Svensson kadroda
NORVEÇ Milli Takımı'nın Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Alexander Sörloth çağrılmazken, Adana Demirsporlu Jonas Svensson aday listeye dahil edildi. Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland da kadroda yer aldı. Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak.

Red Bull Neymar Jr's Five başlıyor
DÜNYACA ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five, yeniden Türkiye'de... 16 Ekim'de Gaziantep'te yapılacak ve Sivas, Çanakkale ile Denizli'de de gerçekleşecek 5 kişilik sokak futbolu elemelerine 18-35 yaş arası herkes katılabilecek. Türkiye finali 20 Kasım'da Ankara'da olacak. Şampiyon takım, Brezilya'da finallere giderek, Türkiye'yi temsil edecek.

Potada Kartal'dan yeni takviye
BEŞIKTAŞ Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Rondae Hollis- Jefferson'u kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde NBA ekipleri Brooklyn Nets, Toronto Raptors ve Portland Trail Blazers'ın da formasını giyen 25 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

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