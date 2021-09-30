Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Katar Formula 1 takvimine dahil edildi!
Giriş Tarihi: 30.9.2021 13:19 Son Güncelleme: 30.9.2021 13:19

Katar Formula 1 takvimine dahil edildi!

AA
Katar Formula 1 takvimine dahil edildi!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2021 takvimine Katar dahil edildi. Yapılan açıklamaya göre Katar Grand Prix'si, 19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Katar Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası 2021 sezonu takvimine girdi. Formula 1'den yapılan açıklamada, Katar'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı yarışın 19-21 Kasım tarihlerinde düzenleneceği kaydedildi.

Katar'ın dahil edilmesiyle bu sezon yarış takvimi tamamlanmış oldu. Formula 1'de sezon Türkiye'nin ardından ABD, Meksika, Brezilya, Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dabi yarışlarıyla sona erecek.

Katar, yapılan anlaşmayla 2023 yılından itibaren 10 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer alacak. Gelecek yıl FIFA Dünya Kupası nedeniyle grand prix yapılmayacak.

Bu yılki yarış, 2004 yılında açılan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde gerçekleştirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar Ekim'de kapanacak mı ve son karar nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Yeni anayasada flaş gelişme: Yılbaşından önce geliyor...
Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Halil Umut Meler'in kararları millileri üzdü...
Erdoğan - Putin zirvesinin şifresi: Güçlü asimetrik ittifak
Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde dehşete düşüren olay: Anne ve çocukları ölü olarak bulundu
Son dakika: Messi'nin hareketi çok konuşulmuştu! Ronaldo rekor kırdı geceye damga vurdu
Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın soruları dikkat çekti
İş arayanlar dikkat! İşte 'Personel bulamıyoruz' diyen sektörler
ARKADAŞINA GÖNDER
Katar Formula 1 takvimine dahil edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA