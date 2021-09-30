Kral'ın frikik golüLille'i kurtaramadı Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Lille, deplasmanda Salzburg'a 2-1 mağlup oldu. Avusturya ekibi 35'te penaltıdan Adeyemi'nin golüyle öne geçti. 53'te kullanılan frikikte topBurak'ın koluna geldi. Hakem Halil Umut Meler, tekrar penaltı noktasını gösterdi ve Adeyemi yine ağları sarstı. Daha sonra Kral Burak Yılmaz, 62'de frikiktennefis bir gol kaydetti ancak yeterli olmadı. Lille 1 puanla G Grubu'nda son sıraya demir attı. Wolfsburg ile Sevilla da 1-1 berabere kaldı. Diğer sonuçlar şöyle… E Grubu: Benfica-Barcelona: 3-0, B.Münih-D.Kiev: 5-0. H Grubu: Zenit-Malmö: 4-0, Juventus-Chelsea: 1-0.
Ronaldo ipten aldı
F Grubu'nda Manchester United, Villarreal'i 2-1 yendi. İspanyol ekibi 53'te Alcacer ile golü buldu, cevap 60'ta Telles'ten geldi. Cristiano Ronaldo, 90+5'te şık birvuruşla skoru belirledi. Ayrıca Portekizli yıldız, 178kezle Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcuoldu. Gruptaki diğer mücadelede de Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Young Boys'u sahasında 1-0 mağlup etti
Balotelli kurtlarını döktü
SÜPER Lig'de tırmanışa geçen Adana Demirspor, Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde maçların stresini attı. Düğüne, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkan vekili Metin Korkmaz, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı. Mavi-lacivertli ekibin İtalyan forveti MarioBalotelli de takım arkadaşlarıyla birlikte düğündehalay çekip, davul eşliğinde oynadı.
Pacquiao politika için boksu bıraktı
FİLİPİNLİ şampiyon boksör Manny Pacquiao, politika için aktif kariyerini noktaladı. 2022'deki Filipinler devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıklayan Pacquiao, tüm dikkatini,2010'dan beri içinde olduğu siyasete vereceğinivurguladı. "8 farklı sıklette dünya şampiyonu olan tek boksör" unvanının sahibi Pacquiao, geçen ay çıktığı son maçında Kübalı Ugas'a yenilmişti.