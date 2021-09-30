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Giriş Tarihi: 30.9.2021

Spor turu

Spor turu
Kral'ın frikik golü Lille'i kurtaramadı
Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Lille, deplasmanda Salzburg'a 2-1 mağlup oldu. Avusturya ekibi 35'te penaltıdan Adeyemi'nin golüyle öne geçti. 53'te kullanılan frikikte top Burak'ın koluna geldi. Hakem Halil Umut Meler, tekrar penaltı noktasını gösterdi ve Adeyemi yine ağları sarstı. Daha sonra Kral Burak Yılmaz, 62'de frikikten nefis bir gol kaydetti ancak yeterli olmadı. Lille 1 puanla G Grubu'nda son sıraya demir attı. Wolfsburg ile Sevilla da 1-1 berabere kaldı. Diğer sonuçlar şöyle… E Grubu: Benfica- Barcelona: 3-0, B.Münih-D.Kiev: 5-0. H Grubu: Zenit-Malmö: 4-0, Juventus-Chelsea: 1-0.

Ronaldo ipten aldı
F Grubu'nda Manchester United, Villarreal'i 2-1 yendi. İspanyol ekibi 53'te Alcacer ile golü buldu, cevap 60'ta Telles'ten geldi. Cristiano Ronaldo, 90+5'te şık bir vuruşla skoru belirledi. Ayrıca Portekizli yıldız, 178 kezle Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu. Gruptaki diğer mücadelede de Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Young Boys'u sahasında 1-0 mağlup etti

Balotelli kurtlarını döktü
SÜPER Lig'de tırmanışa geçen Adana Demirspor, Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde maçların stresini attı. Düğüne, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkan vekili Metin Korkmaz, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı. Mavi-lacivertli ekibin İtalyan forveti Mario Balotelli de takım arkadaşlarıyla birlikte düğünde halay çekip, davul eşliğinde oynadı.

Pacquiao politika için boksu bıraktı
FİLİPİNLİ şampiyon boksör Manny Pacquiao, politika için aktif kariyerini noktaladı. 2022'deki Filipinler devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıklayan Pacquiao, tüm dikkatini, 2010'dan beri içinde olduğu siyasete vereceğini vurguladı. "8 farklı sıklette dünya şampiyonu olan tek boksör" unvanının sahibi Pacquiao, geçen ay çıktığı son maçında Kübalı Ugas'a yenilmişti.

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