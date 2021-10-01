Amatör Spor Haftası başlıyor

Amatör Spor Haftası İl Tertip Komitesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp başkanlığında toplandı. Toplantıda hafta boyunca yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda hafta boyunca yapılacak çalışmaların planlaması yapıldı.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

4 Ekim 2021 Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda Amatör Spor Haftası açılış töreni kortej yürüyüşü ve sportif faaliyetler ile başlayacak. 10 Ekim tarihine kadar 17 spor etkinliği yapılacak ve 'Sporun Enleri' ödül töreni düzenlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp Amatör Spor Haftası'nın sporu farkındalığını ortaya koyacağını ve sporu teşvik edici özelliği olduğunu belirtti ve kutlamalara tüm halkı davet etti.