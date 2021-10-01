Milan, Çakır'ı UEFA'ya şikâyet edecek ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın çaldığı son dakika penaltısı ile Atletico Madrid'e 2-1 yenilenMilan'da büyük tepki var. Çakır'ın kararları ve verdiği penaltı İtalya'da gündem olurken, Milano ekbininde tecrübeli hakemi, UEFA'ya şikâyet edeceği belirtildi. Ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello da maç için, "Hakem maçı mahvetti. Cüneyt Çakır daha önce Şampiyonlar Ligi finalini de yönetti. Ama buraya uygun biri olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yapmıştı
Şahika Ercümen'den bir Türkiye rekoru daha geldi
ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nın ilk gün yarışlarında 81 metreye inmeyi başaran Şahika Ercümen, Türkiye rekoru kırdı. Uzun bir hastalık sürecinden sonra iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen milli dalışçı, "Bu başlangıçbeni önümüzdeki yarışlara motive etti.Mutluyum ve yeni rekorlar da gelecek" dedi.
İngiltere'de ırkçılığa hapis
BONSERVİSİ İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da olan ve şu an Stoke City'de oynayan Romaine Sawyers'a sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunan bir taraftara, iki ay hapis cezası verildi. Birmingham Mahkemesi tarafından görülen davada, Facebook'taki hesabından Sawyers'a ırkçı içerikli mesaj atan İngiliz taraftar Simon Silwood'a500 sterlin de para cezası verildi. Bölge hakimi Briony Clarke, "Çevrim içi ırkçı saldırılara yer yoktur" dedi.
En zorlu dağ bisikleti yarışı 23 Ekim'de Kapadokya'da
DÜNYANIN en zorlu ve ilginç dağ bisikleti yarışı olan "Red Bull Dawn till Dusk", 23 Ekim Cumartesi günü Kapadokya'da gerçekleştirilecek. Red Bull Dawn till Dusk, "crosscountry", "downhill" ve "enduro" kategorilerini tek yarışa sığdıran ilk mücadele olmaözelliği de taşıyor. Bisikletçiler, 35 kilometrelik toplam 4 etapta birincilik için yarışacaklar.
Barça'da Koeman'ın yerine Pirlo sesleri
MESSİ'NİN gidişinden sonra toparlanamayan Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'dan alınan 3-0'lık yenilgi ile teknik direktör Ronald Koeman'ınkoltuğu sallanmaya başladı. AS gazetesinde yer alan habere göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Hollandalı hocanın yerine düşündüğü teknik direktörlerarasında Andrea Pirlo da yer alıyor. Xavi Hernandez ve Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Martinez de Katalan devinin gündeminde bulunuyor.Milan, Çakır'ı UEFA'ya şikâyet edecek