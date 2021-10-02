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Giriş Tarihi: 2.10.2021

‘Büyük gurur duyuyoruz’

‘Büyük gurur duyuyoruz’

Son şampiyon Ziraat Bankası görkemli bir törenle sezonu açtı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün yöneticileri, teknik heyeti ve oyuncuları basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar, kazandıkları başarılardan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Çakar, "41 yıldır Türk voleybolunun gelişimi ve başarısı için mücadele eden bir kulübüz. Ziraat Bankası bu toprakların gençlerine spor yaptırmayı ve voleybol eğitimi vererek onları gerçek bir profesyonel olarak yetiştirip voleybola kazandırmayı misyon edinmiştir" ifadesini kullandı. İtalyan Antrenör Roberto Santilli ise ligde tekrar şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Santilli, "Takımımızı üst seviyelere getirmek için çok çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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