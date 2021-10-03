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Giriş Tarihi: 3.10.2021

Formula 1 için geri sayım

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Formula 1 için geri sayım
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 8-10 Ekim 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Dünya Şampiyonası öncesinde pistte inceleme yaptılar. Bakan Ersoy, İstanbul'un dünyadan turist çeken en önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, "İnşallah yarışı İstanbul'da kalıcı hale getiririz. Bunun için üstümüze düşen ne varsa destek vermeye devam edeceğiz" derken, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da pistte tüm hazırlıkların eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise organizasyonu 100 bin kişinin yerinde izleyeceğini ve özellikle yurt dışından gelen misafirlerin katılımıyla 3 günlük etkinliğin Türkiye'ye 150-200 milyon doların üzerinde bir katkı sağlayacağını belirtti.

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Formula 1 için geri sayım
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