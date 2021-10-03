Formula 1 için geri sayım

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 8-10Ekim 2021 tarihlerinde Intercity İstanbulPark'ta düzenlenecek Formula 1 DünyaŞampiyonası öncesinde pistte inceleme yaptılar. Bakan Ersoy, İstanbul'un dünyadan turist çeken en önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, "İnşallah yarışı İstanbul'da kalıcı halegetiririz. Bunun için üstümüze düşen nevarsa destek vermeye devam edeceğiz" derken, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da pistte tüm hazırlıkların eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı. Intercity Yönetim KuruluBaşkanı Vural Ak ise organizasyonu 100 bin kişinin yerinde izleyeceğini ve özellikle yurt dışından gelen misafirlerin katılımıyla 3 günlük etkinliğin Türkiye'ye 150-200 milyon doların üzerinde bir katkı sağlayacağını belirtti.