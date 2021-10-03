Haber hattı

BoostCamp'ta son güne girildi TÜRK Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleştirilen yol bisikleti kampı BoostCamp, bu yıl ilk kez koşu, yüzme ve bisiklet kampı ile zenginleştirilen "fast track" konseptiyle Antalya'da gerçekleşiyor. Yol bisikletçilerinin en önemli hazırlık kampı olarak bilinen BoostCamp'ta son güne girildi. Bu yıl kampta 100'ün üzerinde sporcu, 4 gün boyunca farklı rotalarda hem triatletler için hem de bisikletçiler için farklılaştırılmış mesafe ve hız grupları seçenekleri ile mücadele etti.
Sow kardeşler, Babaeskispor'da
F.BAHÇE'NIN eski futbolcusu Moussa Sow, Kırklareli'nde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele elen Babaeskispor'un ikinci başkanıoldu, kardeşi Amadou Sow ise kulübünbaşkanlığına getirildi. Babaeskispor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadar Akçan, Moussa Sow'un yakın bir zamanda ilçeye gelerek takımı çalıştıracağını kaydetti. Takımın teknik heyeti ile tanışıp ilk antrenmanını da izleyen Amadou Sow da gazetecilere, Babaeskispor'u ligde şampiyon yapmak istediklerini söyledi.
Anadolu Efes, Kartal'a fark attı
EUROLEAGUE'DE ilk maçında Real Madrid'e yenilerek tatsız bir başlangıç yapan Anadolu Efes, dün ING Basketbol Süper Ligi'nde coştu. Beşiktaş Icrypex ile deplasmandakarşılaşan Ergin Ataman'ınöğrencileri, baştan sona üstüngötürdükleri mücadeleyi 101-55kazandı. Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 21 sayıyla en skorer isim olurken James Anderson 19, Chris Singleton da 16 sayıyla oynadı. Busonuçla lacivert-beyazlılar, ligde2. maçında 2. galibiyetini alırken,Beşiktaş Icrypex 2. maçındanda mağlubiyetle ayrıldı.
Kocaman gitti, Belözoğlu aday
MEDIPOL Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar resmen ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Karagümrük maçının ardından görevi bırakacağını duyurmuştu. Yönetim istifayı kabul etti. 1 Şubat 2021'de Başakşehir'in başına gelen Kocaman, 8 ay görevde kaldı. İstanbul ekibi, bu sezon ise 8 maçta 6 yenilgiyle 6 puan topladı. Başakşehir bir numaralıaday olarak Emre Belözoğlu'nu belirledi
2. LİG TOPLU SONUÇLARI 2.LİG Kırmızı Grup: İnegölspor-Adıyaman FK: 3-2, Van Spor FK-Sakaryaspor: 0-0, Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 1-1, Somaspor-Ergene Velimeşe: 3-0, Bodrumspor-Turgutluspor: 3-0, Niğde Anadolu-Etimesgut Belediye: 1-3, Sarıyer-Kahramanmaraş: 3-1, Çorum FK-Serik Beld: 1-0, Ankaraspor-Diyarbekir Spor: 1-0. 2.LIG BEYAZ GRUP:
Pazarspor-Karacabey Beld: 1-0, 24Erzincan-Pendik: 1-0, Zonguldak Kömür-Nazilli: 1-0, 1922 Konya- Uşak Spor: 5-1, Kırklareli-Şanlıurfa: 2-2, Amed Sportif- Eskişehir: 2-1, Tarsus İY-Akhisar: 1-0, 1928 Bucaspor-Kırşehir Beld: 0-1.