Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Londra Maratonu'nda erkeklerde Lemma, kadınlarda ise Jepkosgei şampiyon
Giriş Tarihi: 3.10.2021 14:52

Londra Maratonu'nda erkeklerde Lemma, kadınlarda ise Jepkosgei şampiyon

AA
Londra Maratonu’nda erkeklerde Lemma, kadınlarda ise Jepkosgei şampiyon

41. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Etiyopyalı Sisay Lemma, kadınlarda ise Kenyalı Joyciline Jepkosgei kazandı.

Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.

Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 4 dakika 1 saniyelik derecesiyle Sisay Lemma aldı. 30 yaşındaki atlet, geçen yıl 3'üncü olduğu yarışta zirveye çıktı. Kenya'dan Vincent Kipchumba, 2.04.28'lik zamanıyla 2'nciliği, bir diğer Etiyopyalı Mosinet Geremew ise 2.04.41 ile 3'üncülüğü elde etti.

Kadınlarda 2.17.43'lük süresiyle finişe ilk gelen Kenyalı Joyciline Jepkosgei, şampiyonluğa ulaştı. Etiyopyalı sporculardan Degitu Azimeraw 2.17.58 ile 2'nci, Ashete Bekere de 2.18.18 ile 3'üncü oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen ve iki de mühendis çıktı
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Son dakika haberi: Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Aleyna'yı ölüme böyle sürüklediler
Olympiakos başkanı Marinakis'e çifte İstanbul cevabı: "Ataların gibi ağıt yak; Gerizekalı"
Son dakika: Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası olay sözler! "Aptal aptal konuşunca..." Sergen Yalçın, Yaşar Kemal Uğurlu, Josef, Güven Yalçın
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat!
Pedofili oyuncuyu sosyal medya hesabı yakalattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Londra Maratonu'nda erkeklerde Lemma, kadınlarda ise Jepkosgei şampiyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA