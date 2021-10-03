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Giriş Tarihi: 3.10.2021 16:19

Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz bronz madalya için mindere çıkacak

DHA
Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz bronz madalya için mindere çıkacak

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası serbest stilde Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz, bronz madalya mücadelesine çıkacak.

125 kiloda Taha Akgül bronz madalya için repesajda Belarus rakibi Dzianis Khramiankou'yu yenen dünya üçüncüsü ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski karşılaşacak.

74 kiloda mücadele eden Fazlı Eryılmaz ise repesajda Moldovalı Vasile Diacon'u 3-0 yendi. Eryılmaz, bronz madalya için Belarus rakibi Azamat Nurykau ile karşı karşıya gelecek.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu, repesajda Moğol Tuvshintulga Tumenbileg ile yapacağı müsabakaya sakatlığı nedeniyle çıkamadı.

Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz'ın bronz madalya müsabakaları saat 19.00'da başlayacak.

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Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz bronz madalya için mindere çıkacak
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