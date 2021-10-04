Maden İşçileri Topbaşıspor’a tesis müjdesi

Maden İşçileri Topbaşıspor Kulübü'nün yeni tesislerinin yapılacağı tesisler için Belediye tarafından yer belirlenmesi yapılacak, ilk kazma vurulacak.

TESİS İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Maden İşçileri Topbaşıspor yönetimi tesis için ihalenin yapıldığını duyurarak şu bilgileri verdi: "Maden İşçileri Topbaşıspor tesislerine Kavuşuyor. Teşekkürler Kozlu Belediye Başkanı Sayın Ali Bektaş. Yeni tesis konusunda emeği geçen başta Ali Bektaş Başkanımız olmak üzere, Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Turgut Kurt, Park ve Bahçeler Müdürü Serkan Yılmaz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayallerimiz var, hedeflerimiz var dedik, hayallerimize kavuşuyoruz. Sıra hedefimizde. Allah'ın izni ile; takımımızı aynı bir evlat gibi gram gram büyütüyoruz. Hedeflere hep beraber yürüyeceğiz."