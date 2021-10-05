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Giriş Tarihi: 5.10.2021 16:55 Son Güncelleme: 5.10.2021 17:12

Caner Erkin'den Stefan Kuntz açıklaması: "Kuntz hocanın sistemi..."

Caner Erkin’den Stefan Kuntz açıklaması: Kuntz hocanın sistemi...

Cuma günü Norveç ile karşılaşacak olan A Milli futbol takımımız hazırlıklarını devam ettiriyor. Antrenman öncesi Caner Erkin ve ilk kez milli formayı giyecek olan Berkan Kutlu Stefan Kuntz hakkında açıklamalarda bulundu. Caner Erkin "Stefan Kuntz hoca çok değerli. Şenol Güneş de..." dedi.

A Milli takımımız Cuma günü Norveç karşısındaki grubun en önemli maçlarından bir tanesine çıkacak. Stefan Kuntz, Halaand ve Sörloth gibi oyunculardak yoksun olacak olan Norveç karşısında milli takımla ilk resmi maçına çıkacak. Milli takımla antrenmanlara başlayan Stefan Kuntz taktik ve mental anlamda hazır olacaklarını ifade etmişti. Bugün de Caner Erkin ve Berkan Kutlu antrenman öncesi açıklamalarda bulundu

CANER ERKİN: "NORVEÇ'İ YENECEĞİMİZE İNANIYORUM"

"Milli takımda uyum problemi olmaz. Diğer maçı düşünmeden Norveç maçını düşünmemiz gerekiyor. Norveç'i yenecek kalitedeyiz. Yeneceğimize de inanıyorum."

SON DAKİKA SPOR HABERİ - A Milli Takım'ın deneyimli oyuncularından Caner Erkin ve genç futbolcu Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu!

"KUNTZ HOCANIN TERCİHLERİ FARKLI OLABİLİR

"Şenol Hoca da çok değerliydi Kuntz Hoca da çok değerli. Hocanın farklı bir sistemi vardır, oynattığı farklı bir sistem vardır. Değişiklik orada olabilir, tercihleri farklı olabilir. Futbol zaten futboldur."

BERKAN KUTLU: "GÖREVİMİZİN FARKINDAYIZ"

"A milli takımda olduğum için çok mutluyum. Benim için çok büyük bir gurur. Görevimizin farkındayız. Dört maçı en iyi şekilde oynayıp önümüze bakacağız."

"GEÇMİŞLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

"Ben önceki kampda burada olmadığım için geçmişle ilgili bir şey söyleyemem. Gelecekle ilgili taktik ve teknik üzerine toplantılarımız oldu. Hocalarımızın bizden istediklerini sahada yansıtmaya çalışacağız. Buraya gelmek önemli ama burada kalıcı olmak en önemlisi."

"ALMAN EKOLÜNE YATKINIM"

"Ben İsviçre'de eğitimimi aldım Alman ekolüne yatkınım. Hocanın analizlerinde benzer şeyler gördüm."

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Caner Erkin'den Stefan Kuntz açıklaması: "Kuntz hocanın sistemi..."
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