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Giriş Tarihi: 5.10.2021 15:14

Erkan Yalçın başkanlığa yeniden aday

İHA
Erkan Yalçın başkanlığa yeniden aday

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı’na yeniden adaylığını açıkladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Yalçın, düzenlenen basın toplantısında federasyon başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. Yalçın, aynı zamanda görevde oldukları süreçte yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi de verdi.

Son dört yılda Türk yüzme tarihinin en başarılı dönemini geçirdiklerini vurgulayan Yalçın, "Son dört yılda Türk Yüzmesi pek çok tarihi başarıya imza attı. Yüzme tarihimizin en başarılı dönemini geçirdik. Bu başarılarda elbette en büyük pay sporcularımız ve aileleri, daha sonra çok kıymetli hocalarımızdır. Başta Bakanlığımız ve kulüplerimiz ile bizler bu milletin gurur kaynağı sporcularımızın yolunu açmakla, onların yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmakla ve Türk Yüzmesinin Büyümesi ve önünün açılması için görevimizi yapıyoruz" dedi.

"SPORCULARIMIZIN KIRDIĞI REKORLAR DESTEKLERİMİZ İLE ARTIŞ GÖSTERDİ"
Yalçın, görevde oldukları süreçte yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, "Ulusal müsabakalarımızı hedefe yönelik planlı çalışmalarımız doğrultusunda sezon içerisinde arttırdık. Uluslararası arenada mücadele eden milli takım sporcu sayımız artış gösterdi. Sporcularımızın uluslararası kırdığı rekorlar, doğru yönlendirme ile kamp ve müsabaka desteklerimiz ile artış gösterdi. Uluslararası arenada başarı ve kalite olarak yükselen Türk yüzdesi, yurt dışı üniversitelerin burs teklifleriyle gündeme gelerek yurt dışında okuyan sporcularımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Devletimizin destekleri ve projeleriyle tam burslu olarak eğitim alan sporcularımızın sayısı her geçen gün artış göstermiş, tam burs sayesinde ülkemizde kalarak başarılarını üst noktalara taşımışlardır" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI'NA YENİDEN ADAYIM"
Başkan Yalçın, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıklarken, "Önümüzde seçim var, bu kadar başarılı bir dönem ve başkana karşı aday olan tüm adaylara öncelikle medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum. İnşallah hep birlikte Türk Yüzmesini daha ilerilere taşımak için karşılıklı mücadele edeceğiz. Diğer adaylarla, elbette sporun ve demokrasinin taçlanması olmasını temenni ediyorum. Önce Allah'ın izni sonra devlet temayülleri gereği şahsıma gösterilen teveccüh ve de yüzme ailesinin talebi 100'den fazla delegemizin imzasıyla Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na yeniden adayım" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, dün vefat eden gazeteci Ali Öcal'a Allah'tan rahmet diledi.

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Erkan Yalçın başkanlığa yeniden aday
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