Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Senyör tenisçilere kupaları verildi
Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:10

Senyör tenisçilere kupaları verildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Senyör tenisçilere kupaları verildi

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’nde (ATDSK) düzenlenen Goodyear Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu.

Goodyear'ın sponsorluğunda yapılan toplam 50 bin TL ödüllü turnuva senyör tenisçileri Adana'da buluşturdu. Turnuvaya Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sivas ve Trabzon'dan yaklaşık 300 senyör tenisçi katıldı.

Her sektörden iş adamlarının, farklı meslek gruplarından iş insanlarının raket salladığı turnuva final maçlarının ardından yapılan Kupa Töreni ve Sporcu Gecesi ile son buldu. ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, sosyal yaşamın farklı alanlarında da öncü çalışmalarını yürüten Goodyear'a turnuvaya verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Keskin, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü Ertan San'a teşekkür plaketi sundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü, Instagram'a erişim sorunu devam ediyor mu?
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son dakika haberi... İşte fahiş fiyata karşı Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! Altın uzmanı İslam Memiş 3 gelişmeye dikkat çekti
Bakan Özer açıkladı: Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 MEB bu ay okullar kapanır mı, son durum nedir?
Yargıtay'dan emsal niteliğinde olan 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Son dakika haberi: Çarpıcı Vitor Pereira sözleri! "Fenerbahçe'de Guardiola da olsa..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Senyör tenisçilere kupaları verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA