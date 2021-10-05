Senyör tenisçilere kupaları verildi

Goodyear'ın sponsorluğunda yapılan toplam 50 bin TL ödüllü turnuva senyör tenisçileri Adana'da buluşturdu. Turnuvaya Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sivas ve Trabzon'dan yaklaşık 300 senyör tenisçi katıldı.

Her sektörden iş adamlarının, farklı meslek gruplarından iş insanlarının raket salladığı turnuva final maçlarının ardından yapılan Kupa Töreni ve Sporcu Gecesi ile son buldu. ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, sosyal yaşamın farklı alanlarında da öncü çalışmalarını yürüten Goodyear'a turnuvaya verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Keskin, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü Ertan San'a teşekkür plaketi sundu.