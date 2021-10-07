Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Derbinin galibi Fenerbahçe
Giriş Tarihi: 7.10.2021

Derbinin galibi Fenerbahçe

Derbinin galibi Fenerbahçe

EuroLeague B Grubu’nun ilk maçında sarı-lacivertliler Galatasaray’ı farklı yendi

KADINLAR EuroLeague'in ilk haftasında Türk derbisi heyecanı yaşandı. B Grubu'ndaki maçta Fenerbahçe Safiport, Galatasaray'ı 20 sayı farkla 89-69 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 8-0'ı buldu ancak G.Saray, Pelin'in skorer oyunuyla farkı eritti. Toparlanan Kanarya, ilk çeyreği 17-14 önde kapattı. İkinci periyotta da Iagupova ile üst üste sayılar bulan F.Bahçe, soyunma odasına 43-38 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte takım olarak hücumu iyi yapan sarı-lacivertliler, son bölüme 62-50 önde girdi ve parkeden de 89-69 galip ayrıldı. Alina Iagupova, 29 sayıyla maçın en skoreri olurken G.Saray'dan Krajisnik 23 sayı attı. Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımı ise FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 101-85 yendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için yatırımcılar Cuma gününe odaklandı!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Başkan Erdoğan'dan son dakika 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu cevabını buldu!
Son dakika: Fenerbahçe'ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray'ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...
TOGG'dan heyecan veren yerli otomobil paylaşımı
SON DAKİKA! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 okullar kapanır mı ve son durum nedir?
Son dakika haberi: Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den üzen haber!
SON DAKİKA | Talihsiz kadının son görüntüleri ortaya çıktı! Şeyda Yılmaz böyle düşmüş
Robert Lewandowski kararını verdi! Real Madrid ve Chelsea derken...
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbinin galibi Fenerbahçe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA