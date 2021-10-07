Derbinin galibi Fenerbahçe

EuroLeague B Grubu’nun ilk maçında sarı-lacivertliler Galatasaray’ı farklı yendi
KADINLAR EuroLeague'in ilk haftasında Türk derbisi heyecanı yaşandı. B Grubu'ndaki maçta Fenerbahçe Safiport,Galatasaray'ı 20 sayı farkla 89-69 mağlupetti. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 8-0'ı buldu ancak G.Saray, Pelin'inskorer oyunuyla farkı eritti. Toparlanan Kanarya, ilk çeyreği 17-14 önde kapattı. İkinci periyotta da Iagupova ile üst üste sayılar bulan F.Bahçe, soyunma odasına 43-38üstün gitti. Üçüncü çeyrekte takım olarak hücumu iyi yapan sarı-lacivertliler, son bölüme 62-50 önde girdi ve parkeden de 89-69 galip ayrıldı. Alina Iagupova, 29 sayıyla maçınen skoreri olurken G.Saray'dan Krajisnik 23 sayı attı. Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımı ise FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 101-85 yendi.