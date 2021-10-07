Haber hattı

İTALYA'NIN 37 MAÇLIK SERİSİNİ İSPANYA BİTİRDİ EURO 2020 şampiyonu İtalya, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde sahasında İspanya'ya 2-1 mağlupolarak 37 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Matadorlar 17'de Ferran Torres ile öne geçti. 42'de İtalya'dan Bonucci kırmızı kart görürken, 45'te yine Torres farkı 2'ye çıkardı. 83'te Pellegrini golünü atsa da İspanya final biletini aldı. Diğer finalist bugünkü Belçika-Fransa maçının galibi olacak.
Talha ve DoğukanAvrupa şampiyonu İTALYA'NIN Ferrara kentinde düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda tatamiye çıkan milli judocular TalhaAhmet Erdem ile Doğukan Coşar, Avrupa şampiyonu oldu. Talha T23 kategorisi 81 kiloda birinci olurken, Doğukan T21 kategorisinde altın madalyaya uzandı. 66 kiloda Mehmet Can Topal T21 kategorisinde Avrupa ikincisi olurken, 60 kiloda ise Musa Alan T21'de üçüncü sırayı elde etti.
Milli atıcı AkkayaDünya ikincisi oldu MİLLİ atıcı Erdoğan Akkaya, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nın trap erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Sıralama müsabakasında elde ettiği 122 puanlagençler Türkiye rekorunu egale edip, final müsabakasına çıkan ay-yıldızlı atıcı, finaldeki 38 puanlık performansıyla gümüş madalya kazandı.
Almanya-Romanyamaçı Çakır'a verildi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya'nın Hamburg'da Romanya ile oynayacağı maça atandı. Volkspark Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın VAR hakemi ise Mete Kalkavan.