Yasemin Ecem Anagöz Paris için iddialı!

"GELECEK NESİLLERE BİRAZ DA OLSA IŞIK TUTABİLDİYSEM BU BENİ ÇOK MUTLU EDER"

Kendisinden sonra gelen nesillerin kendisini örnek aldığını görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Anagöz, "Tabii bu ilginin olumlu kısmı da olumsuz kısmı da var. Ben olumsuz kısmına da çok maruz kaldım. Olabilecek şeyler. Göz önünde olduktan sonra yaptığımız her işi, her insana beğendiremiyoruz maalesef. Kötü yorumlara da maruz kalabiliyoruz. Ancak ben iyi kısmına bakmak istiyorum. Kötü diyorum ama bunun kat kat fazlası yorumda aldım. Olimpiyatlardan sonra kendimin bir okçudan, sporcudan fazla olduğumu gördüm. Birçok çocuğa ilham olduğumu, birçok çocuğun başarıya giden yolda beni örnek aldığını gördüm. Bu benim için çok değerli. Çünkü, sporculuğun yanı sıra aynı zamanda birer insanız. Her insanın insanlık görevi adı altında bir şeyler yapması gerekiyor. Ben de gelecek nesillere biraz da olsa ışık tutabildiysem bu beni çok mutlu eder" şeklinde konuştu.





"PARİS OLİMPİYATLARI UZUN BİR HEDEF"

Gelecek hedeflerinden de bahseden Yasemin Ecem Anagöz, "Paris Olimpiyatları uzun bir hedef. Daha 3 sene var. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Şu an sezonu bitirdik. Son dünya şampiyonasında madalyamızı aldık, güzel bir şekilde kapattık. Her yarışma benim için ayrı bir hedef. O şekilde görüyorum" ifadelerini kullandı.