Dünyanın gözü İstanbul’da

246.5 puanlı Hamilton ile 244.5 puanlı takipçisi Verstappen’in kıyasıya rekabetinin İstanbul durağında antrenman turları için pilotlar sahnede
Formula 1'de sezonun 16. yarışı öncesinde antrenman turları ile heyecan bugün başlıyor. İstanbulPark'taki 3 günlük organizasyondabugün antrenman turlarıyapılacak, sonrasında yarın15.00'te sıralama turları gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın gözünün çevrileceği yarışise pazar günü 15.00'te başlayacak. 2005-2011 yılları arasında İstanbul'da düzenlenen yarışlar, geçen sezon yeniden Türkiye'ye dönerken bu yıl da İstanbul yarış takviminde yer aldı. Bugün antrenman turlarında gözler elbette zirve mücadelesi veren 246.5 puanlı McLaren'den Lewis Hamilton ile 244.5 puanlı Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'de olacak. Sürücüler klasmanındaValteri Bottas ise 151 puanda.
SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE GİDİLİYOR İlk yarış: 2005 Pist uzunluğu: 5.338 km Pist tasarımcısı:Hermann TilkeMaliyet: 300 milyon TL Tur sayısı: 58 Toplam mesafe:309.396 kmBaşlangıç-bitiş düzlüğü:655.5 mViraj sayısı: 14En yüksek hız: 320 km/s Pist genişliği:14-21.5 metrePist rekoru: 1:24.770(2005, Juan Pablo Montoya)Toplam Tesis alanı:2.215.000 m2
'BURASI EN SEVILEN PİSTLERDEN BİR TANESİ' GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu. 3 gün sürecek organizasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Kasapoğlu, "Intercity İstanbul Park,yapısı ve tasarımıyla dünyada yarışmacılarınen sevdiği 3 pistten bir tanesi… Bu durum yarışın enerjisine de yansıyor. İstanbul Park'ta gerçekleşen yarışların daha bir heyecanlı geçtiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İSTİKLAL MARŞIMIZI GÖKSEL SESLENDİRECEK
TÜRKİYE Grand Prix 2021'de pazar günü koşulacak yarışta İstiklal Marşımızı, Göksel seslendirecek. Açılış seremonisinde marşımızı seslendirecek olan sanatçı, kendisi için hem gurur verici hem de büyük bir deneyim olacağını söyledi. Geçen sezon İstanbul'daki yarışta İstiklal Marşı'mızı Ajda Pekkan seslendirmişti.