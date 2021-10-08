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Giriş Tarihi: 8.10.2021 08:29 Son Güncelleme: 8.10.2021 08:40

Galatasaray'da Morutan gerçeği gün yüzüne çıktı! Hiç çekinmeden 'evet' dediler

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Morutan gerçeği gün yüzüne çıktı! Hiç çekinmeden ’evet’ dediler

Son dakika haberi... Galatasaray, Morutan transferiyle büyük bir maddi yükün altına girdi. 22 yaşındaki Rumen yıldız için 3.5 milyon Euro bonservis ödeyen Sarı-Kırmızılar'ın sözleşmedeki bonuslara da çekinmeden 'evet' dediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Olimpiu Morutan'a geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray'ın bu nedenle sözleşmeye 1.9 milyon Euro'yu bulan bonusların koyulmasını kabul ettiği ortaya çıktı.

İşte Rumen yıldızla ilgili mali detaylar: Cimbom, sezon başına 650 bin Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzaladığı Morutan için FCSB'ye 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu para eşit taksitler halinde 3 yıla bölündü.

SATIŞINDAN YÜZDE 20 PAY ALACAKLAR
Şu ana dek 8 maçta forma giyen 22 yaşındaki solak, 15 karşılaşmaya ulaşınca Rumen ekibine 600 bin Euro ek ödeme yapılacak.

Ayrıca önümüzdeki sezonlarda gruplara kalınması halinde Avrupa Ligi için 300 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nden dolayı tam 1 milyon Euro bonus var.

Galatasaray olası bir satıştan da Steaua'ya %20 pay verecek.

Morutan son iki maçta attığı gollerle takımını beraberlikten galibiyete taşıdı.

1 de asisti olan Rumen yıldız, toplam 8 karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giydi.

GUSTAVO ASSUNÇAO DENEMEDE
Galatasaray milli ara dönüşünde sırasıyla Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş ile karşılaşacak.

Oyuncularını bu periyotta dönüşümlü kullanmanın planlarını yapan Fatih Terim, Berkan'ın cezalı olduğu Konyaspor karşılaşmasına Gustavo Assunçao'yu hazırlayacak.

Tuzlaspor ve İstanbulspor'la organize edilen özel maçlarda görev yapacak olan Assunçao, Terim'in gözüne girerse Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacak.

21 yaşındaki Brezilyalı, Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilmediği için Moskova maçında forma giyemeyecek.

ASLAN ÇİFT FORVETE DÖNÜYOR
Bu arada Galatasaray milli ara sonrası sistemini değiştirecek. Teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçıyla farklı bir anlayışla sahada olacak.

Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, Çaykur Rizespor'a 2 gol atarken, Diagne ise hücumdaki etkinliği ve antrenman performansı ile dikkat çekiyor.

Halil Dervişoğlu'nun haraketli oyunundan da memnun kalan teknik heyet, özellikle iç sahada çift forvete geçip hem hücuma zenginlik katacak hem de gol kısırlığına çözüm bulacak.

KONYA HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rize deplasmanından galibiyetle dönen oyuncularını 4 gün izinle ödüllendirmişti.

Milli takımlara toplam 13 oyuncu gönderen Sarı-Kırmızılılar, bugün Florya'da toplanarak Konyaspor maçının hazırlıkları start alacak.

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Galatasaray'da Morutan gerçeği gün yüzüne çıktı! Hiç çekinmeden 'evet' dediler
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