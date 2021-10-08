Haber hattı

Messi:Pişmandeğilim!
Barcelona'dan Paris Saint Germain'e sezon başında transferi gerçekleşen ancak istediği gibi bir başlangıç yapamayan Lionel Messi, France Football'a kararından dolayı pişman olmadığını belirtti. Arjantinli yıldız, Fransa'daki ilk röportajında transferiyle ilgili olarak "PSG'ye gelmekle bir hatayapmadım" dedi. Röportajın tamamı ise yarın yayımlanacak. Messi, Barcelona ile rekor üstüne rekor kırdırarak 778 maçta 672 gol kaydetmişti. 10 La Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı ve altı kez de Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.
İspanya'nın rakibi Fransa
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa,Belçika'yı 3-2 yenerek finalde İspanya'nınrakibi oldu. İtalya'nın Torino kentindeki AllianzStadı'nda oynanan maçta Belçika, Carrasco veLukaku'nun golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.İkinci yarıda açılan Horozlar, Benzema,Mbappe ve Hernandez ile golleri sıralayıp3-2'lik zafere uzandı. İspanya ile Fransa arasındakifinal maçı pazar günü 21.45'te oynanacak.
Dünyanın en zengini oldu!
İNGILTERE Premier Lig ekibi Newcastle United, 352milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan merkezli birkonsorsiyuma satıldı. Newcastle'ın yeni sahibi Suudi prensMohammed bin Salman, Newcastle United için geleceksezon 1.5 milyar Euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor.Bu satışla siyah-beyazlı ekip, sahibi Salman'ın400 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginkulübü oldu. PSG 260 milyar dolar, ManchesterCity de 25 milyar dolar ile arkasından sıralandı.
16'lık Emre, Ada'nın gözdesi
STOKE City'de alt yaş kategorisinde forma giyen 16 yaşındaki Türk asıllı Emre Tezgel, Ada'da transferin gözdesi oldu. Harry Kane'e benzetilen Emre için İngiliz basını "Manchester United ve Chelsea peşinde" diye yazdı. Manchester United'ın bu transfer için daha istekli olduğu ve Emre'nin gelecek sezon Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacağı da haberlerde yer aldı. U18 Premier Lig'de 4 maçta 7 gol atan gençoyuncu, İngiltere U17'de de 3 maçta 4 gole ulaştı.