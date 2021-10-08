Haber hattı

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Giriş Tarihi: 8.10.2021

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Messi: Pişman değilim!
Barcelona'dan Paris Saint Germain'e sezon başında transferi gerçekleşen ancak istediği gibi bir başlangıç yapamayan Lionel Messi, France Football'a kararından dolayı pişman olmadığını belirtti. Arjantinli yıldız, Fransa'daki ilk röportajında transferiyle ilgili olarak "PSG'ye gelmekle bir hata yapmadım" dedi. Röportajın tamamı ise yarın yayımlanacak. Messi, Barcelona ile rekor üstüne rekor kırdırarak 778 maçta 672 gol kaydetmişti. 10 La Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı ve altı kez de Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

İspanya'nın rakibi Fransa
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, Belçika'yı 3-2 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan maçta Belçika, Carrasco ve Lukaku'nun golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda açılan Horozlar, Benzema, Mbappe ve Hernandez ile golleri sıralayıp 3-2'lik zafere uzandı. İspanya ile Fransa arasındaki final maçı pazar günü 21.45'te oynanacak.

Dünyanın en zengini oldu!
İNGILTERE Premier Lig ekibi Newcastle United, 352 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı. Newcastle'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman, Newcastle United için gelecek sezon 1.5 milyar Euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor. Bu satışla siyah-beyazlı ekip, sahibi Salman'ın 400 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kulübü oldu. PSG 260 milyar dolar, Manchester City de 25 milyar dolar ile arkasından sıralandı.

16'lık Emre, Ada'nın gözdesi
STOKE City'de alt yaş kategorisinde forma giyen 16 yaşındaki Türk asıllı Emre Tezgel, Ada'da transferin gözdesi oldu. Harry Kane'e benzetilen Emre için İngiliz basını "Manchester United ve Chelsea peşinde" diye yazdı. Manchester United'ın bu transfer için daha istekli olduğu ve Emre'nin gelecek sezon Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacağı da haberlerde yer aldı. U18 Premier Lig'de 4 maçta 7 gol atan genç oyuncu, İngiltere U17'de de 3 maçta 4 gole ulaştı.

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