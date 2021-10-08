Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Lewis Hamilton İstanbul'da ilk güne damga vurdu! Tarihi rekor kırıldı
Giriş Tarihi: 8.10.2021 16:26 Son Güncelleme: 8.10.2021 16:48

Lewis Hamilton İstanbul'da ilk güne damga vurdu! Tarihi rekor kırıldı

DHA
Lewis Hamilton İstanbul’da ilk güne damga vurdu! Tarihi rekor kırıldı

1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:23,804 2- Charles Leclerc (Ferrari): 1:23,970 3- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:24,214

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ilk gün, 5,3 kilometrelik pistte 1 saat süren ikinci antrenman turlarıyla sona erdi.

İkinci antrenman turlarında lider, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu. Hamilton, 1:23,804 ile pist tarihindeki en iyi dereceyi elde etti ve rekor kırdı. Hamilton'ı 1:23,970 ile Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ve 1:24,214 ile Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas takip etti.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix ikinci antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:
1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:23,804
2- Charles Leclerc (Ferrari): 1:23,970
3- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:24,214
4- Sergio Perez (Red Bull): 1:24,373
5- Max Verstappen (Red Bull): 1:24,439
6- Lando Norris (McLaren): 1:24,525
7- Fernando Alonso (Alpine): 1:24,660
8- Esteban Ocon (Alpine): 1:24, 672
9- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:24,756
10- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:24,796
11- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:24,882
12- Carlos Sainz (Ferrari): 1:24,903
13- Lance Stroll (Aston Martin): 1:25,020
14- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,060
15- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:25,143
16- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:25,229
17- Nicholas Latifi (Williams): 1:25,307
18- George Russell (Williams): 1:25,358
19- Mick Schumacher (Haas): 1:25,480
20- Nikita Mazepin (Haas): 1:25,698

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinin ikinci gününde yarın saat 12.00'de 3'üncü antrenman turları, saat 15.00'te ise sıralama turları koşulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...
Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı ne kadar olacak ? İşte maaş tablosu!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Yavrumun katilinin eşi utanmadan 'MASUM' diyor
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge detayları belli oldu! 3600 ek gösterge artışı ne getirecek?
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Başkan müjdeyi verdi! 3600 ek göstergede adımlar atılıyor
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yükseldi! Kritik veri açıklandı! 3 altın yorumu gündem oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Lewis Hamilton İstanbul'da ilk güne damga vurdu! Tarihi rekor kırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA