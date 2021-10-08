Lewis Hamilton İstanbul’da ilk güne damga vurdu! Tarihi rekor kırıldı

İkinci antrenman turlarında lider, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu. Hamilton, 1:23,804 ile pist tarihindeki en iyi dereceyi elde etti ve rekor kırdı. Hamilton'ı 1:23,970 ile Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ve 1:24,214 ile Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas takip etti.