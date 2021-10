Michy Batshuayi'den şampiyonluk sözleri! "Chelsea'de yaşadığım sırada Beşiktaş var"

"TARAFTARLARIMIZ GERÇEKTEN ÇOK COŞKULU VE ÇILGIN"

Siyah-beyazlı taraftarların çok coşkulu olduğunu aktaran, Batshuayi şunları kaydetti: "Taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu ve çılgın. Çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Maçlarda desteklerini asla esirgemiyorlar. Her zaman yanımızdalar. İyi günde, kötü günde hep birlikte olduğumuzu bana hissettiriyorlar. Ben de bu sevginin karşılığında onlara en iyisini vermek için mücadele ediyorum. Çok mücadeleci bir futbolcuyum. Atmak istediğim her golü, camiamız için atacağım. Taraftarlarımız iyi ki var. Onları çok seviyorum. Böyle bir sevgi dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Her yerde karşılaşamayacağınız bir sevgi bu. Herkesin sevgisini hissetmek benim için çok değerli. Sevenleri hayranlıkla izliyorum. Vodafone Park'ın atmosferi her yerde bulabileceğiniz bir atmosfer değil. Takımdaki sıcaklığı geldiğim an hissettim. Bu takıma da camiaya da yansıyor. Çok eksik futbolcumuz var. Bir süredir aramızda yoklar. Onların olmaması beni üzüyor ama saha içi ve dışı arkadaşlığımız çok iyi."