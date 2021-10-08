Tyson Fury maçı öncesi Deontay Wilder’in şoke eden dönüşümü!

WBC ağır sıklet maçında şampiyon Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder karşı karşıya gelecek. Maç öncesi sürekli olarak birbirlerini suçlayan iki boksör arasındaki gerilim hat safhada.
WİLDER'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİALAR
Tyson Fury, Deontay Wilder'ın hasta biri ve beyninin olmadığını ifade ederek ortamı kızıştırmıştı. Daha önce Tyson Fury'nin hile yaptığını ve eldivenlerinin içine sert cisimler koyduğunu iddia etmiş ve Fury'nin yine hile yapacağını söylemişti.
WİLDER'İN DÖNÜŞÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ
Maça iyi bir şekilde hazırlandığını söyleyen Wilder'in vücudunun değişimi şoke etti. ABD'li boksör Deontay Wilder'in vücudunun eskisine göre daha da şiştiği ve daha da kaslandığı görüldü.
Wilder'in antrenmanlarda daha fazla ağırlık kaldırdığı ve bu nedenden dolayı daha da kilo aldığı ifade edildi. Fakat bazı yorumculara göre daha fazla kilo oyunu kazanmak için avantaj olmayabilir.
Şubat 2020 yılında oynanan maçta Fury, kilo olarak Wilder'dan çok daha fazla ağırdı. Fury o maçı kazanmıştı.
WİLDER'İN SEVENLERİNDEN MESAJ
Wilder'in sevenleri boksörün görüntüleri hakkında farklı tepkiler verdi. Kimileri kilo almanın hareket açısından daha dezavantajlı olduğunu söylerken, kimileri ise ağır olmanın daha etkili ve daha sert yumruk atabilmenin avantajını getirdiğini ifade etti.
Milyonlarca heyecanlı boksör sever, bu maçı beklemeye geçti. Tyson Fury, kazandığı kemeri savunmak istiyor.