Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tyson Fury maçı öncesi Deontay Wilder’in şoke eden dönüşümü!
Giriş Tarihi: 8.10.2021 20:17 Son Güncelleme: 8.10.2021 20:44

Tyson Fury maçı öncesi Deontay Wilder’in şoke eden dönüşümü!

Tyson Fury maçı öncesi Deontay Wilder’in şoke eden dönüşümü!

Yarın Las Vegas’ta karşı karşıya gelecek olan Tyson Fury ile Deontay Wilder mücadelesi öncesi gerilim tırmanmış durumda. İki boksör günlerdir karşılıklı olarak atışmaya devam ediyor. Son olarak Tyson Fury, Wilder’in beyninin olmadığını ve onu çok rahat yeneceğini ifade etti. Son maçı kaybeden Wilder’in ise vücut olarak dönüşümü görenleri şoke etti.

WBC ağır sıklet maçında şampiyon Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder karşı karşıya gelecek. Maç öncesi sürekli olarak birbirlerini suçlayan iki boksör arasındaki gerilim hat safhada.

WİLDER'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİALAR

Tyson Fury, Deontay Wilder'ın hasta biri ve beyninin olmadığını ifade ederek ortamı kızıştırmıştı. Daha önce Tyson Fury'nin hile yaptığını ve eldivenlerinin içine sert cisimler koyduğunu iddia etmiş ve Fury'nin yine hile yapacağını söylemişti.

WİLDER'İN DÖNÜŞÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Maça iyi bir şekilde hazırlandığını söyleyen Wilder'in vücudunun değişimi şoke etti. ABD'li boksör Deontay Wilder'in vücudunun eskisine göre daha da şiştiği ve daha da kaslandığı görüldü.

Wilder'in antrenmanlarda daha fazla ağırlık kaldırdığı ve bu nedenden dolayı daha da kilo aldığı ifade edildi. Fakat bazı yorumculara göre daha fazla kilo oyunu kazanmak için avantaj olmayabilir.

Şubat 2020 yılında oynanan maçta Fury, kilo olarak Wilder'dan çok daha fazla ağırdı. Fury o maçı kazanmıştı.

WİLDER'İN SEVENLERİNDEN MESAJ

Wilder'in sevenleri boksörün görüntüleri hakkında farklı tepkiler verdi. Kimileri kilo almanın hareket açısından daha dezavantajlı olduğunu söylerken, kimileri ise ağır olmanın daha etkili ve daha sert yumruk atabilmenin avantajını getirdiğini ifade etti.

Milyonlarca heyecanlı boksör sever, bu maçı beklemeye geçti. Tyson Fury, kazandığı kemeri savunmak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...
Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge detayları belli oldu! 3600 ek gösterge artışı ne getirecek?
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı ne kadar olacak ? İşte maaş tablosu!
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yükseldi! Altın için haftanın verisi açıklandı: Yükseliş sürecek mi?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Yavrumun katilinin eşi utanmadan 'MASUM' diyor
Başkan müjdeyi verdi! 3600 ek göstergede adımlar atılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Tyson Fury maçı öncesi Deontay Wilder’in şoke eden dönüşümü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA