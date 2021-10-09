Helal olsun size

82 kiloda Burhan Akbudak, finalde 2-1 yenilerek gümüş madalya kazandı. Azerbeycanlı rakibi Rafiq Huseynov altın madalya alırken, zafer turunu Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla attı
Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Burhan Akbudak, finalde Azerbaycanlı Rafiq Huseynov'a 2-1 yenilerek gümüş madalya elde etti. Grekoromen stil 82 kiloda Akbudak, 1-0 üstünlükkurdu ancak rakibi tecrübesinikonuşturarak durumulehine çevirmeyi başardı. Şampiyonada final gören ilk isim olan 23 yaşındaki sporcu, dünya ikincisi olarak adını yazdırsa da Azerbaycanlı sporcunun jesti alkışlanacak cinstendi. Huseynov, zaferinin ardından Türk meslektaşınısamimi birşekilde teselli edip,ardından da Türkiyeve Azerbaycan bayraklırınıalarak minderdetur attı. Öte yandan grekoromen 55 kiloda milli güreşçi Ekrem Öztürk, bronz madalya maçında Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'ye 5-2 mağlup oldu ve turnuvayı 5. sırada tamamladı.