Nefes kestiler

Büyük Britanyalı pilot 1:22.868'lik derecesiyle birinciliği elde etti. 10 sıra cezası olan Hamilton, bugün 11. sıradan yarışa başlayacak Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ikinci sırada bitirse de Lewis Hamilton'un yerine pole pozisyonunu alarak takımına avantaj sağladı
Formula 1'de sezonun 16. yarışı öncesi dün sıralama turları nefesleri kesti. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, önce antrenman turlarında pilotları bir hayli etkiledi. Sonrasında yağmurun durması ve pistin biraz da olsa kuruması ile birlikte hız limitleri de arttı! Antrenman turlarında 1:23:804'e ulaşan Hamilton, sıralama turlarında ise 1:22.868'lik tur derecesi ile birinciliği kaptı. İkinci sırada Bottas 1:22.998 ile yer alırken, Red Bull pilotu Max Verstappenise 1:23.196'lük derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton ilk sırayı alsa da pole pozisyonunu takım arkadaşı Bottas'a bırakmak zorunda kalacak. Güç ünitesinde bu sezon 4. kez değişikliğe giderek 10 sıra geride başlama cezası alan Hamilton yarışa 11. sırada start alacak. Mercedes ise takım stratejisindebaşarıya ulaşmanınkeyfini yaşadı. Hamilton'ı geriden yarışa başlatacak olan Mercedes, Bottas'ın pole pozisyonunda olmasından dolayı Hamilton'ın sürücüler şampiyonluğundaki rakibi Verstappen'e de ilk sırayı bırakmadı. Türkiye Grand Prix'sibugün 15.00'te başlayacak.
BİR REKOR DAHA!
LEWIS Hamilton İstanbul'da uçmaya devam ediyor. Büyük Britanyalı pilot, cuma günü antrenman turlarında 1:23:804'lük turu ile pist rekorunu 2005'ten bu yana 1:24.770 ile elinde tutan Juan Pablo Montoya'dan almayı başarmıştı. Hamiltondün ise pist rekorunu bir kez daha kırdı ve1:22.868'lik derecesi ile kendisini geliştirdi.
MERCEDES-TUZLA PASLAŞMASI!
YAĞMUR nedeniyle sürücüler zorlanırken Tuzla Belediyesi'nin yol süpürme araçları yine gündem oldu. Belediyenin pisti temizlemek için kullandığı araçlar istediği sonucu alamayan Mercedes'in sosyal medya hesabından Hamilton ve Bottas ismi ile paylaşıldı. Tuzla Belediyesi de araçları kullanan çalışanlarının ismi ile yanıt verdi. BARIŞ SAVAŞ
BÜYÜK YARIŞ BUGÜN 15.00'TE
Yayın: S Sport 2 Hava durumu: Parçalı bulutlu / Yağmurlu
NE DEDİLER?
LEWIS HAMILTON:
Meydan okumaları severim
"Çok iyi bir seyirci var onları görmek şahane. Türkiye'ye dönmek çok güzel. Geçen sezon harikaydı. Pist geçen yıla göre daha da iyi. Yol tutuşu iyiydi. Yarın (bugün) elimden geleni yapacağım. Yukarıya tırmanmak zor olacaktır. Zor alacak amameydan okumaları severim."
VALTTERI BOTTAS:
Kendi yarışıma bakacağım
"Son bölümde pist kuruyunca daha iyi olduk. Takım olarak tam plana göre gittik. Ben kendi yarışıma odaklanacağım.Önden başladığımda iyi birtempo yakalamaya çalışacağım."
MAX VERSTAPPEN:
Bu pistte sürüş çok keyifli
"Turlar genelde iyiydi. Son turda düzlükte zaman kaybettim. Havanın durumuna gece bakıp ona göre strateji izleyeceğiz. Pistte sürüş çok keyifli.8. viraj, uzun ve de çok güzel."