Toprak Razgatlıoğlu’nun gözü dünya şampiyonluğunda

Şampiyonanın son yarışı olan 21 Kasım'daki Endonezya ayağının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilmesi durumunda Toprak Razgatlıoğlu, 17 Ekim'de Arjantin'de koşulacak yarışlarda ikincilikler bile alsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Arjantin yarışları için hazırlıklarını Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine, Portekiz'deki ilk yarışta birincilik elde ettiğini, ikinci yarışta ise motosikletin ön çamurluğunun kopması nedeniyle düştüğünü, yarışın içinde birincilik mücadelesi verirken yarış dışı kaldığını, bu nedenle en yakın rakibiyle arasındaki puan farkının 24'e düştüğünü söyledi.

Önünde Arjantin ve Endonezya yarışlarının olduğunu ifade eden Toprak Razgatlıoğlu, "Fakat Endonezya'da yarışların olup olmayacağı henüz belli değil. Kovid-19 nedeniyle iptal edilebilir, yarışçıların çoğu da gitmek istemiyor. Şampiyonada 3 haftadır lider durumdayız. Arjantin'de de birincilik savaşı vereceğiz. Her yıl hedefimiz dünya şampiyonluğu diyorduk, bu sene çok yaklaştık. Arjantin, son yarışımız olabilir. Arjantin'deki yarışlar son olursa burada alacağımız ikincilikler bile bizi şampiyon yapar" diye konuştu.