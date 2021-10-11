Türkiye Grand Prix'si Avrupa'da yankılandı! İngiliz basınından Hamilton'a eleştiri: "Sinirlerine hakim olamayınca..."

"Bottas festivali ama yeni lider Verstappen" ifadesini başlığına çıkaran Marca gazetesi, "Türkiye Grand Prix'sine, bitmek bilmeyen, 58 turun her birinde gerginliği tırmandıran, hiç durmayan ince yağış damgasını vurdu." diye yazdı.

El Pais ise "Bu sezon Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmaya aday Verstappen ve Hamilton'ın olağanüstü kazanma hırslarının, İstanbul'da bir kez daha ortaya çıktığını" vurguladı.

"Herkesin zevkine göre yağmur yağmıyor" başlığını atan AS gazetesi, "Yağış, fırtınalı bir 2021 sezonunun geçtiği Formula 1'de iki sürücünün şampiyonluğu kazanmak için kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapmaya hazır olduğunu ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın bu yılki ilk galibiyetini aldığını ve bunun muhtemelen son olacağını yazan AS, şampiyonluk yarışı için "Verstappen, Hamilton'a karşı puan toplamanın peşine düştü ve liderliği 6 puan farkla yeniden ele geçirdi." değerlendirmesini yaptı.