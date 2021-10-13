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Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:18

Çocuk Fitnees Türkiye Şampiyonasında Çukurova rüzgarı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çocuk Fitnees Türkiye Şampiyonasında Çukurova rüzgarı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu bünyesinde düzenlenen Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri 8-10 Ekim tarihlerinde İzmir’in Selçuk ilçesinde yapıldı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu bünyesinde düzenlenen Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri 8-10 Ekim tarihlerinde İzmir'in Selçuk ilçesinde yapıldı. Toplam 60 sporcunun katıldığı Şampiyonaya Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü 13 sporcu ile katıldı. Ç.Ü. Spor Kulübü yarışmalarda 4 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesi ile çeşitli kategorilerde 8 derece elde etti.

Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ödül törenine İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Federasyon yetkililerinin yanı sıra Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katıldı.

Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonası'nda Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü sporcularından Duru Adalı 14-15 yaş kategorisinde, Ecrin Ceylin Erikçi 13 yaş kategorisinde, Deniz Canlı 10 yaş kategorisinde, Şerife Mehpeyker Öztürk de 9 yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

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Çocuk Fitnees Türkiye Şampiyonasında Çukurova rüzgarı
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