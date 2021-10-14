Evinde ölü bulundu

25 yaşındaki Agnes Tirop’un bıçaklanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Bıçaklayan kişinin ise eşi olduğu iddia edildi
Kenya'yı olimpiyatlarda temsil eden 25 yaşındaki atlet Agnes Tirop'tan üzücü haber geldi. 2020 Tokyo OlimpiyatOyunları'nda 5 bin metre yarışında dördüncüolan, Almanya'daki Rekorlara Giden YolYarışı'nda ise "30:01"lik derecesiyle kadınlar10 bin metre rekorunu kıran Tirop, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Kenya Atletizm Federasyonu Gençlik Gelişimi Departmanı Başkanı Barnaba Korir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tirop'un Elgeyo- Marakwet bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu söyledi. Korir, 2017 Dünya Şampiyonası'nda10 bin metrede bronz madalya alan Tirop'un, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün iddia edildiğini, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtirken "Kenya, bir mücevherinikaybetti" dedi.