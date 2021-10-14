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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

25 yaşındaki Agnes Tirop’un bıçaklanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Bıçaklayan kişinin ise eşi olduğu iddia edildi

Kenya'yı olimpiyatlarda temsil eden 25 yaşındaki atlet Agnes Tirop'tan üzücü haber geldi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin metre yarışında dördüncü olan, Almanya'daki Rekorlara Giden Yol Yarışı'nda ise "30:01"lik derecesiyle kadınlar 10 bin metre rekorunu kıran Tirop, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Kenya Atletizm Federasyonu Gençlik Gelişimi Departmanı Başkanı Barnaba Korir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tirop'un Elgeyo- Marakwet bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu söyledi. Korir, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metrede bronz madalya alan Tirop'un, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün iddia edildiğini, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtirken "Kenya, bir mücevherini kaybetti" dedi.

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Evinde ölü bulundu
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